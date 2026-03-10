«Το ΠΑΣΟΚ "πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο"» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και εισηγητής του κόμματος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, από το περιστύλιο της Βουλής.

«Ολοκληρώνεται σήμερα, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των πορισμάτων των Κομμάτων, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι προέκυψε;

Η απουσία αποδεικτικού υλικού για ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών, κκ Βορίδη και Αυγενάκη.

Τα διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα.

Η ύπαρξη "πράσινων ακρίδων", από τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Αντωνόπουλο μέχρι τον προφυλακισμένο κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη.

Με μια κουβέντα, το ΠΑΣΟΚ "πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση επί του πορίσματος, από το βήμα της Βουλής ο κ. Λαζαρίδης είπε πως: «Η απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να βασίζεται σε γενικούς υπαινιγμούς ή σε πολιτικές εκτιμήσεις. Το κράτος δικαίου απαιτεί συγκεκριμένη απόδειξη και σαφή αιτιολόγηση. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε την πολιτική αντιπαράθεση σε διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής».

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «από την αρχή της διαδικασίας επέλεξε να δώσει σε αυτή την υπόθεση έναν χαρακτήρα έντονης ποινικής αντιπαράθεσης».

«Μετά από πέντε μήνες ακροάσεων, εκατοντάδες ώρες συνεδριάσεων και χιλιάδες σελίδες πρακτικών, δεν προέκυψαν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις κατηγορίες αυτές, αλλά παρόλα αυτά το ανυπόστατο αφήγημά της παραμένει ακριβώς το ίδιο», επεσήμανε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε:

«Απεναντίας, το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη βαθιών θεσμικών αλλαγών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος. Η Εξεταστική Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της. Η Δικαιοσύνη θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της όπου αυτό απαιτείται».

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, «η πορεία των γεγονότων απέδειξε ότι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να περιοριστεί σε μια στενή ποινική διερεύνηση συγκεκριμένων προσώπων».

«Εάν από αυτή τη διαδικασία είχαν προκύψει σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης για πολιτικά πρόσωπα, τότε ασφαλώς θα έπρεπε να κινηθούν οι αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες. Όμως τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη, από τις μαρτυρίες και τα έγγραφα δεν προκύπτει καμία παρέμβαση στη διαδικασία των ελέγχων ούτε οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού διοικητικών αποφάσεων που αφορούσαν συγκεκριμένες υποθέσεις. Η εφαρμογή της λεγόμενης "τεχνικής λύσης", δεν αποτέλεσε αυθαίρετη επιλογή της περιόδου εκείνης, αλλά μια αναγκαστική προσαρμογή σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο.

Ανάλογη είναι η εικόνα και ως προς τον πρώην υπουργό κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Από το σύνολο των στοιχείων δεν προκύπτει βάση για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες πράξεις ή ενέργειες που να αποδεικνύουν ποινική ευθύνη.

Αντιθέτως, από τις καταθέσεις προκύπτει ότι η κατεύθυνση που δόθηκε προς τη διοίκηση του οργανισμού ήταν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να πραγματοποιηθούν πληρωμές μόνο σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ οι περιπτώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια να παραμείνουν δεσμευμένες και να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια στάση που συνάδει απολύτως με την άσκηση της διοικητικής εποπτείας που οφείλει να ασκεί η πολιτική ηγεσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ και συμπλήρωσε:

«Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη οργανωμένης πολιτικής καθοδήγησης ή συγκροτημένης ομάδας που δρούσε με πολιτική κάλυψη. Οι ισχυρισμοί περί οργανωμένης πολιτικής "συμμορίας" δεν τεκμηριώθηκαν με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη απέρριψε το επιχείρημα της πλειοψηφίας περί «διαχρονικών παθογενειών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κάνοντας λόγο για «συγκεκριμένες ευθύνες, και συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις επί κυβερνήσεων της ΝΔ που προέκυψαν τόσο για τον Μάκη Βορίδη όσο και τον Λευτέρη Αυγενάκη».

«Οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής όχι μόνο δεν αποδυνάμωσαν, αλλά αντιθέτως ενίσχυσαν τις ενδείξεις από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες ή παραλείψεις των πρώην υπουργών κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη που συνέβαλαν στη διασπάθιση κοινοτικών πόρων, επαναφέροντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ως αυτονόητη συνέπεια αυτών των ισχυρών ενδείξεων, αλλά και ως απάντηση στο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολάκη, ενώ κατέληξε τονίζοντας:

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα εκατομμύρια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που κατέληξαν σε πλασματικούς δικαιούχους. Και πάνω απ´ όλα, δεν μπορείτε να διαγράψετε την πολιτική σας ευθύνη. Αυτή θα μείνει, για να θυμίζει ένα από τα πολλά και πιο σημαντικά, σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησής σας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.