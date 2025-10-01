Της Έλενας Γαλάρη

Θέματα θεσμικής φύσεως για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε η επικεφαλής της Λάουρα Κοβέσι, κατά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα.

Η κ. Κοβέσι ζήτησε να ενισχυθεί το τμήμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τρεις επιπλέον εισαγγελείς (απασχολούνται δέκα), να προσληφθούν έξι άτομα ως διοικητικό προσωπικό, να γίνουν αυξήσεις στις απολαβές οδών απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να βελτιωθούν οι υποδομές.

Παράλληλα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ρώτησε τον κ. Φλωριδη για το άρθρο 86 του Συντάγματος, με εκείνον να της απαντά ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρησή του.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη εμφανίστηκε η κ. Κοβέσι από τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον υπουργό οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.