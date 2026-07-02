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Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή του ΔΟΑΕ και υποψήφιο γγ του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι κρίσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας

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Μητσοτάκης Γκρόσι

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ραφαέλ Γκρόσι, γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά του κ. Γκρόσι ως υποψηφίου γγ του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητές του κ. Γκρόσι ως υποψηφίου γγ των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, συζητήθηκαν οι κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Ραφαέλ Γκρόσι ΔΟΑΕ ΟΗΕ
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