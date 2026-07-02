Spiegel: H Eλλάδα έχει ιστορικό επιθέσεων αντιεξουσιαστών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε τις επιθέσεις ως «δειλή, τρομοκρατική και δολοφονική» και τόνισε τον χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι και κατασκευάστηκαν από φιάλες βουτανίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Ελλάδα έχει ιστορικό επιθέσεων από ομάδες αντεξουσιαστών, με πιο πρόσφατες επιθέσεις τον Ιούλιο 2024 και 2025 που είχαν ως στόχο κρατικούς λειτουργούς και προκάλεσαν τραυματισμούς αλλά και υλικές ζημιές.

Ο γερμανικός Τύπος για το σοκ στην Ελλάδα μετά τη τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της ΝΔ και εκτενή ρεπορτάζ για τις πυρκαγιές και τη νέα τεχνολογία πρόληψης στην Ελλάδα.«Mια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν: Εκρηκτικοί μηχανισμοί που τοποθετήθηκαν σε σπίτια τριών πολιτικών έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός και η αντιπολίτευση καταδίκασαν τις επιθέσεις» αναφέρει το Spiegel, ένα από τα γερμανικά μέσα που καταγράφουν σήμερα την τριπλή επίθεση χθες στη Θεσσαλονίκη κατά μελών της ΝΔ και ειδικότερα την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα η μητέρα της, Βάγια, να χάσει τη ζωή της.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςέκανε λόγο για «δειλή, τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση» αναφέρει το Spiegel. O Μητσοτάκης δήλωσε ότι «στη δημόσια ζωή της χώρας υπάρχει δολοφονικός και απάνθρωπος χαρακτήρας τυφλής βίας». Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως σημειώνει το Spiegel, «οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί κατασκευάστηκαν από φιάλες βουτανίου.

Πηγή: Deutsche Welle

Όπως σημειώνει το Spiegel: «Η Ελλάδα έχει ιστορικό επιθέσεων από ένοπλες ομάδες αντεξουσιαστών. Τα τελευταία χρόνια, αυτές οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ως επί το πλείστον μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2025, μια βόμβα στη Θεσσαλονίκη τραυμάτισε ελαφρά δύο άτομα. Προφανώς προοριζόταν για τον επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων. Τον Ιούλιο του 2024, μια επίθεση τραυμάτισε έναν αστυνομικό που φρουρούσε την κατοικία δικαστή στην Αθήνα.»Γερμανικά μέσα για τις φωτιές στην ΕλλάδαΣτη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στη Θεσσαλονίκη με νεκρούς άνδρα και παιδί από την ίδια οικογένεια αναφέρονται επίσης εκτενώς γερμανικά μέσα. Το ρεπορτάζ της tagesschau αναφέρεται στις προσπάθειες κατάσβεσης με ελικόπτερα και αεροπλάνα, καθώς και τη συνδρομή πυροσβεστών από άλλες περιοχές της Ελλάδας.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «συνολικά, η χώρα έχει περάσει έως τώρα την αντιπυρική περίοδο σχετικά αλώβητη, έπειτα από μια βροχερή άνοιξη και, μέχρι στιγμής, υψηλές αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες. Για την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών και την ταχεία επέμβαση η χώρα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην εναέρια επιτήρηση μέσω drones και δορυφόρων. Οι πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές που απειλούνται από φωτιά ειδοποιούνται μέσω SMS στα κινητά τους τηλέφωνα, με σαφείς οδηγίες για το πού πρέπει να κατευθυνθούν. Αυτό συνέβη και κατά την πρόσφατη πυρκαγιά κοντά στη Θεσσαλονίκη».Σε εκτενές ρεπορτάζ του για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, το περιοδικό Focus στην ιστοσελίδα του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα έχει διδαχθεί από τις εμπειρίες του παρελθόντος και, σύμφωνα με τη WirtschaftsWoche, χρησιμοποιεί από αυτό το καλοκαίρι μια σύγχρονη τεχνολογία, πρωτοποριακή παγκοσμίως.Τον Μάιο εκτοξεύθηκαν στο διάστημα τέσσερις δορυφόροι. Οι συσκευές αυτές, στο μέγεθος μικρής βαλίτσας, παρακολουθούν την επιφάνεια της Γης από χαμηλή τροχιά και μπορούν να εντοπίσουν εστίες φωτιάς με διάμετρο μόλις τεσσάρων μέτρων. Πρόκειται για σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους συμβατικούς δορυφόρους, οι οποίοι συνήθως ανιχνεύουν πυρκαγιές μόνο όταν αυτές έχουν ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις.Η τεχνολογία θεωρείται μοναδική. Για πρώτη φορά δορυφόροι που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ανίχνευση δασικών πυρκαγιών έχουν ενσωματωθεί σε ένα εθνικό σύστημα πυροπροστασίας. Έτσι οι κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες ενημερώνονται άμεσα και με μεγάλη ακρίβεια για το σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που τους επιτρέπει να επεμβαίνουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.»

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