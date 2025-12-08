«Αθήνα Ψηλά»: Πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών κατά 5%

Απολύτως εφικτή είναι η μείωση των δημοτικών τελών κατά τουλάχιστον 5%, χωρίς την παραμικρή υποβάθμιση στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα μείωσης δαπανών που προτείνει η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά».

Σύμφωνα με την ανάλυση, βασική προϋπόθεση είναι ο εξορθολογισμός του προϋπολογισμού και των δαπανών του Δήμου, καθώς έτσι θα μπορούσε να συνεχιστεί η πολιτική των σταδιακών μειώσεων της προηγούμενης περιόδου, που ανακόπηκε το 2024 από την δημοτική αρχή.

Η ανακοίνωση συγκεκριμένα αναφέρει:

Σύμφωνα με εμπεριστατωμένη ανάλυση της παράταξής μας, η ελάφρυνση των Αθηναίων περνά μέσα από μία απλή σειρά παρεμβάσεων:

1.Συστηματική αξιολόγηση των προγραμματικών συμβάσεων που για το 2025 φτάνουν τα 44,8 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση.

Παρακάτω, δύο παραδείγματα:

• Η προγραμματική σύμβαση των 2,97 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 30 μηνών, για προσαρμογή στο ΠΔ 54/2018 απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επισημαίνουμε ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις, με βάση το ΠΔ 54 καταρτίστηκαν με κόστος 30.000 + ΦΠΑ, με πρωτοβουλία της προηγούμενης δημοτικής αρχής και παραδόθηκαν στις αρχές του 2024.

• Η προγραμματική σύμβαση των 10,4 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 36 μηνών, για μηχανογραφική υποστήριξη, δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, όταν για το ίδιο έργο έχουν ήδη δαπανηθεί 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

2.Υπερβολικές Δαπάνες

Εντοπίζονται δαπάνες που μπορούν να περιοριστούν, χωρίς επιπτώσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Παρακάτω, δύο παραδείγματα:

• 1 εκατομμύριο ευρώ για τους «χρυσούς κάδους» σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων

• 710.000 ευρώ για επικοινωνιακές υπηρεσίες της ΔΑΕΜ. Με αντικείμενο πλήρως ασυναφές με δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δαπάνες επικοινωνίας που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Σε αυτές τις παρεμβάσεις, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η υφιστάμενη εξοικονόμηση της τάξης του 25-30%, από το έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού με τεχνολογία led, που κληρονόμησε η δημοτική αρχή από την προηγούμενη διοίκηση.

Συνολικά, οι δυνητικές αυτές εξοικονομήσεις θα οδηγήσουν σε μία σημαντική ελάφρυνση των δημοτών που θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με πλήρη ωστόσο διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.

Σε μια εποχή αυξημένων οικονομικών πιέσεων, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αποδεικνύει στην πράξη ότι διαχειρίζεται με υπευθυνότητα κάθε ευρώ που προέρχεται από τον πολίτη. Η πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόσιμη και επιστρέφει στους δημότες το όφελος που πραγματικά δικαιούνται.

