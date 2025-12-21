Σκληρή κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαιτίας street party που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι.

Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε τη διαφωνία του για το πάρτι και σε σχετική ανάρτηση που έκανε, χαρακτήρισε το γεγονός ντροπιαστικό: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ.@h_doukas.»

Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas .https://t.co/M2ISpnB905 — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 21, 2025

Στον κ. Πλεύρη απάντησε ο Χάρης Δούκας με δική του ανάρτηση, στην οποία ανέφερε: «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους. Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.