Τσιάρας στον ΣΚΑΪ: Μπορούμε να βρούμε τον δρόμο της συνεννόησης με τους αγρότες

«Η πρόσκληση του διαλόγου ήταν πάντα ανοιχτή» τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα αιτήματα των αγροτών και το πού βρίσκεται σήμερα η κατάσταση.

«Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε», είπε ο ίδιος αναφερόμενος στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, ενώ δήλωσε αισιόδοξος. «Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε τον δρόμο συνεννόησης» ανέφερε.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε πως υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στη χώρα και μια συγκεκριμένη δυνατότητα στον εθνικό προϋπολογισμό, κάνοντας ωστόσο λόγο για προσπάθεια εξάντλησης κάθε δυνατότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον «σχεδιασμό της επόμενης μέρας». «Αν δεν οργανώσουμε ένα εθνικό σχέδιο που θα λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους προκειμένου να έχουμε ανθεκτικό τομέα θα βρεθούμε μπροστά σε προκλήσεις» υπογράμμισε ο ίδιος ενδεικτικά.

