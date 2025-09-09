«Κόφτης» από τον Οκτώβριο στον χρόνο ομιλίας των βουλευτών

Του Γιάννη Ανυφαντή

Θέμα λίγων εβδομάδων είναι η επιβολή του «κόφτη» στα μικρόφωνα της Βουλής για όσους παραβιάζουν τους προβλεπόμενους χρόνους ομιλίας, με το νέο σύστημα να τίθεται σε εφαρμογή μέσα στον Οκτώβριο, με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε πως έχουν αρχίσει οι αναγκαίες δοκιμές, με το απαραίτητο λογισμικό να έχει ήδη εγκατασταθεί, ενώ αυτή την ώρα απομένει ένα τεχνικό κομμάτι για να συμπληρωθεί ο εξοπλισμός.

Για την εφαρμογή του «κόφτη» θα πρέπει να υπάρξει σημειακή αλλαγή και στον Κανονισμό της Βουλής, που είναι πιθανό να συνοδευτεί από τις επικείμενες τροποποιήσεις στους χρόνους ομιλίας των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, πρόθεση του προεδρείου είναι να αυξηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος ομιλίας των βουλευτών, καθώς υπολείπεται σημαντικά εκείνου των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, χωρίς πάντως ακόμη να έχει κάτι κλειδώσει.

