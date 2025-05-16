Για τις μειώσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στα ταχύπλοα αναφέρθηκε από τις Σπέτσες ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του.

Όπως ανέφερε αρχικά: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σήμερα, καθώς μετά την συγκράτηση και μη αύξηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως είχαμε υποσχεθεί και δεσμευθεί, σήμερα υπήρξαν ανακοινώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταχύπλοα και τη μείωση μέχρι 32% των τιμών των εισιτηρίων για την ελληνική οικογένεια, αλλά και για τις παρέες πάνω από τρία άτομα».

Και σημείωσε ο υπουργός: «Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί αφορά την συγκριτική πλειοψηφία των νησιωτικών προορισμών μας και δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε και στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια, τους ταξιδιώτες, τους νησιώτες μας και όλο τον κόσμο που έχει προσδοκίες να έχουμε, φέτος, μία πολύ ισχυρή τουριστική περίοδο και παραπάνω έσοδα για τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα. Για μία ακόμη φορά, δηλώνουμε την ικανοποίησή μας για αυτή την εξέλιξη».



Πηγή: skai.gr

