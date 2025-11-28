Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε πως το «Κύμα» θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, «όχι ως φονέας των γιγάντων και των άλλων κομμάτων, αλλά με αίτημα της κοινωνίας», ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως ανέφερε στο Kontra για την απόφαση αυτή: «Αν δεν έβλεπα όλη αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο, δεν θα συνέχιζα. Στην αρχή είχαμε ένα μίνι στραβοπάτημα αλλά μου λένε τώρα ότι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, από 4-8%», ενώ σημείωσε πως «αν έρθει η Καρυστιανού μπορεί να φτάσει στο 20%».

«Το Κύμα είναι η απάντηση στο χάος και απευθύνεται στους νέους. Θα φροντίσω να στελεχωθούμε από ανθρώπους νέους και απλούς», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού είπε πως «ευλόγησε το Κύμα, γιατί δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η κ. Καρυστιανού. Καταλαβαίνω ότι τις ημέρες που ανακοινώθηκε η Μαρία προβληματίστηκε γιατί είχαμε το σοκ της θετική αντίδρασης, με 800.000 impressions από το λόγκο. (…)Εμείς θέλουμε η Μαρία να αισθανθεί το Κύμα ως φυσικό της χώρο. Μετά από μερικές μέρες αφού συνήλθε από το σοκ του Κύματος, το τσουνάμι και τις αντιδράσεις από τους γονείς η ίδια δήλωσε πως θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός κινήματος. Δεν το προσδιόρισε. Γιατί να κάνει δεύτερο κίνημα, όταν υπάρχει το Κύμα; Αν θέλει να κάνει κόμμα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, όπως και εμείς».

Για τις σχέσεις τους είπε πως: «Aφού δεν τσακωνόμαστε δημοσίως και λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον νομίζω ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας. Εγώ το θεωρώ ενδοοικογενιακό καβγαδάκι. Έχω μιλήσει με συνεργάτες της».

Επίσης, ανέφερε πως «η κ. Καρυστιανού στο Κύμα έχει το ρόλο της επιτίμου, μπορεί να έρθει και η συνεργάτιδά της, γιατί μαζί το γεννήσαμε».



Πηγή: skai.gr

