Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για υποβολιμαία επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη από μειονοτική εφημερίδα κάνουν λόγο από τη Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στο προκλητικό δημοσίευμα μειονοτικής εφημερίδας της Θράκης που επιτίθεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Τένεδο για τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η εφημερίδα φτάνει στο σημείο να κάνει λόγο για "χιτλερικές" εμμονές διότι στην ομιλία του ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στο νησί, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, και ευχήθηκε σύντομα να ανοίξει και σχολείο, όπως άλλωστε έχει συμβεί ήδη στην Ίμβρο.

“Είναι παραπάνω από προφανές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ενοχλεί πολύ με τη δημόσια παρουσία του και τις διαχρονικές θέσεις του τους εμπνευστές του ανιστόρητου αφηγήματος της «γαλάζιας πατρίδας». Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η επίθεση με ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά, εν τέλει, και της πολιτικής που διαχρονικά εκφράζει και εφαρμόζει η Δημοκρατική Παράταξη στην περιοχή της Θράκης.

Αντίθετα προς όσα υποβολιμαία ή υπαγορευόμενα αναπαράγονται, οι Έλληνες Μουσουλμάνοι της Θράκης γνωρίζουν πολύ καλύτερα ότι οι Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ είναι εκείνες που εγγυήθηκαν όχι μόνο τα θρησκευτικά δικαιώματα της μειονότητας αλλά και την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Μεταρρυθμίσεις και δημόσιες πολιτικές που υλοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή στην ολότητά της και από τις δύο πλευρές.

Η διασφάλιση της ιστορικής μνήμης και η εγγύηση των δικαιωμάτων του απανταχού ελληνισμού, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί όχι μόνο πυξίδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάγια εθνική γραμμή. Όσο και να προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού, η ιστορία δεν ξαναγράφεται.” αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ απαντά στη χυδαία επίθεση που δέχτηκε από την εφημερίδα Millet ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την επίσκεψή του στην Τένεδο για να παραστεί στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Συγκεκριμένα ο κ. Δουδωνής σημείωσε:

« Η επίθεση στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη από την εφημερίδα Millet και τον εκδότη της Τζενγκίζ Ομέρ είναι χυδαία και απροκάλυπτη. Ό,τι και αν λένε, εμείς δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για τα εμπόδια της τουρκικής κυβέρνησης στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων, για την απουσία σχολείου και την έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης στην Τένεδο. Είναι το αυτονόητο πατριωτικό μας καθήκον, είναι θέμα δικαίου, λογικής και ευθύνης»

Τι είχε προηγηθεί – Τι αναφέρει το δημοσίευμα της Μillet

Την 1η Αυγούστου και μετά την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Τένεδο η μειονοτική εφημερίδα Millet με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας επιτίθεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, για ακροδεξιά ρητορική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε αναφερθεί στα εμπόδια της τουρκικής κυβέρνησης στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων στο νησί, στην απουσία σχολείου και ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Παράλληλα , είχε προσθέσει πως «το ξαναζωντάνεμα του Ιερού αυτού Ναού αποτελεί πράξη μνήμης αλλά και μέλλοντος», κάνοντας λόγο για απομακρυσμένες κοιτίδες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας που παραμένουν ζωντανές, «χάρη στην επιμονή, την αγάπη, τις θυσίες και την προσήλωση των ανθρώπων».

Το επίμαχο βίντεο στο TikTok από την επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Τένεδο:

@nikos.androulakis Τίποτα δεν σβήνει. Ούτε η μνήμη, ούτε η ιστορία, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο Ελληνισμός. ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Ο συντάκτης της Millet κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη πως μετέτρεψε την τελετή των θυρανοιξίων σε μια πολιτική σκηνή που επισκίασε την πνευματική της διάσταση, ενώ έφτασε στο σημείο, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αρχηγού της Αξιωματικής αντιπολίτευσης να του αποδώσει ακόμα και...«χιτλερικές» ιστορικές εμμονές», ενώ παράλληλα συνεχίζοντας την επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη τον κατηγόρησε για «μεγαλοιδεατισμό», αφού τον χαρακτήρισε επιδεικτικά ως «μια προσωπικότητα που φαίνεται να κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του».

Το δημοσίευμα:

https://www.milletgazetesi.gr/analiz/bozcaadada-helenizm-ayini-solcu-maskeyle-asiri-sag-soylemler

Πηγή: skai.gr

