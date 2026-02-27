Κομισιόν: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «όχι» του Ευρωκοινοβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να θέσει προσωρινά σε ισχύ τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ της Mercosur, παρά τις αντιδράσεις, ώστε να προλάβει τους ανταγωνιστές της και να αποκτήσει στρατηγικό προβάδισμα, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της ως προς τις μειώσεις δασμών, με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η Επιτροπή είχε λάβει τον Ιανουάριο το «πράσινο φως» από τα κράτη-μέλη για να προχωρήσει στην εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες της Mercosur θα ολοκλήρωναν τις δικές τους διαδικασίες επικύρωσης. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη επικύρωσαν τη συμφωνία την Πέμπτη.

Ωστόσο, η συμφωνία, που προβλέπει τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου 720 εκατομμυρίων ανθρώπων, παραμένει αμφιλεγόμενη, ενώ δεν έχει λάβει ακόμη την επίσημη έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Τον περασμένο μήνα, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να παραπέμψουν το κείμενο για έλεγχο, παγώνοντας ουσιαστικά την τελική επικύρωσή του για έως και δύο χρόνια.

Η Γερμανία και άλλοι υποστηρικτές, όπως η Ισπανία, υποστηρίζουν ότι η συμφωνία είναι απαραίτητη για να αντισταθμιστούν οι επιχειρηματικές απώλειες που προκλήθηκαν από τους αμερικανικούς δασμούς και να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά. Οι επικριτές της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία - τον μεγαλύτερο παραγωγό γεωργικών προϊόντων της ΕΕ - υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές φθηνού βοείου κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών, υπονομεύοντας τους εγχώριους αγρότες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες διαδηλώσεις.

Η απόφαση για πρόωρη εφαρμογή με fast track διαδικασίες ενδέχεται να σκληρύνει τη στάση επικριτών της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να οξύνει τις αντιδράσεις χωρών όπως η Γαλλία και η Πολωνία και ενδεχομένως να οδηγήσει στην απόρριψή της όταν τεθεί σε ψηφοφορία έγκρισης.

Ωστόσο, η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τον Bernd Lange, πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Μπράβο φον ντερ Λάειν για την απόφαση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur. Είναι μια θετική ώθηση για τις εξαγωγές μας, οι οποίες συνεχίζουν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ιταλίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι μέσω X.

Bene @vonderleyen che ha deciso l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur.E’un impulso positivo per il nostro export che continua a contribuire alla crescita economica dell’Italia.Ho convocato per lunedì la task force commercio per informare le imprese sugli sviluppi della… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 27, 2026

Η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών χωρίς να δώσει το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περισσότερο από μια δεκαετία. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της συμφωνίας πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει τώρα, καθώς οι ΗΠΑ, η Κίνα και τώρα και το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκουν να προσελκύσουν την περιοχή.

«Μερικοί από εσάς λέτε ότι στερούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το δικαίωμα ψήφου. Όχι, δεν ήμασταν εμείς που το παραπέμψαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα μπορούσατε να ψηφίσετε επί της συμφωνίας αυτής. Εσείς αποφασίσατε να το παραπέμψετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάτι που σέβομαι απόλυτα», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.