Οικονόμου: «Ανοιχτή» η Αθήνα στο ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν στην Πράγα Πολιτική 12:34, 03.10.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Αν υπάρξει πρόθεση συνάντησης από την τουρκική πλευρά, θα αξιολογηθεί και η Αθήνα θα ανταποκριθεί θετικά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- Με θέματα οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής ξεκίνησε η ενημέρωση