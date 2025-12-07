«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλά μια τεχνολογία είναι μια νέα εποχή. Η Ελλάδα, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει μια συνεκτική εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πλήρως εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό AI Act. Τομείς στους οποίους θα πρέπει να επενδύσουμε είναι η υγεία, η πολιτική προστασία, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση και βεβαίως η άμυνα».

Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην ημερίδα που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Τσιόδρα, με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», στο Ολύμπιον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως σημείωσε ο κ. Καλαφάτης, «οι αλλαγές οι οποίες επέρχονται έχουν οβιδιακό χαρακτήρα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, που επιχειρούμε, που λειτουργούμε ως κοινωνία. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε σχέση με την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα αλλά και τη στήριξη των οικονομιών των κρατών-μελών της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικές οι επισημάνσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας».

«Σύμφωνα με μελέτες, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα προσθέσει σε παγκόσμιο επίπεδο 4,4 τρισ. δολάρια τον χρόνο και μπορεί να προσθέσει 195 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ κάθε χώρας σε βάθος 15ετίας», τόνισε ο υφυπουργός υπογραμμίζοντας ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι καταλύτης στην οικονομία τα επόμενα χρόνια».

Αναφερόμενος σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε ότι «στην Ελλάδα δημιουργούμε ένα από τα επτά πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη: Το ΑΙ "Pharos", στο Λαύριο, μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ, η οποία μαζί με τον υπερ-υπολογιστή "ΔΑΙΔΑΛΟΣ", επένδυση 60 εκατ. ευρώ που θα επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων, δημιουργούν έναν κόμβο καινοτομίας στη χώρα μας». «Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε μια νέα εθνική υποδομή ΑΙ στην Κοζάνη, μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε.

«Διαθέτουμε τις υποδομές, διαθέτουμε τη στρατηγική αλλά και ένα έμψυχο ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό μοναδικής ποιότητας. Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης -και γι' αυτό εργαζόμαστε στο υπουργείο Ανάπτυξης- είναι να δημιουργήσουμε 13 περιφερειακούς κόμβους καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην κάλυψη ανισοτήτων και ενισχύοντας τη διασύνδεση των τοπικών οικοσυστημάτων της χώρας, των περιφερειών, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και της επιχειρηματικότητας», σημείωσε. «Για παράδειγμα, οι δήμοι θα συνεργαστούν με το ΕΚΕΤΑ. Το ίδιο θα γίνει και με την επιχειρηματική κοινότητα. Θα φέρουμε σ' επαφή το ΕΚΕΤΑ με τα επιμελητήρια για να εντοπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», συμπλήρωσε.

«Τελευταίο, απτό δείγμα ουσιαστικής εφαρμογής μιας νέας πολιτικής», όπως τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, «είναι η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός αυτόνομου υπουργείου Επιστημών, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας με σκοπό να επισπεύσουμε την ένταξή μας στις νέες τεχνολογίες, προκειμένου η χώρα μας όχι μόνο να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να είναι βασικός συνδιαμορφωτής τους».

«H Θεσσαλονίκη μπορεί ν' αποτελέσει κόμβο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης», επεσήμανε ο κ. Καλαφάτης και κατέληξε: «Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Eκτός από τη γεωπολιτική της θέση, τη σημαντική ακαδημαϊκή κοινότητα, τους χιλιάδες φοιτητές, τις ιδιωτικές επενδύσεις κολοσσών των νέων τεχνολογιών, διαθέτει και σημαντικά σημεία αναφοράς στο ερευνητικό κομμάτι, όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, αλλά και το ThessINETC, που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος σε αυτήν τη νέα εποχή».

