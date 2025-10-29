Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα

Ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου έκανε ο νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τονίζοντας πως «τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

Αναλυτικά στην ανάρτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ γράφει:

«Η Ημέρα του "ΟΧΙ" αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με επανάπαυση. Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

Πηγή: skai.gr

