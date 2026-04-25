Mε έμφαση στους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας-Γαλλίας, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης καλωσόρισε τη γαλλική αντιπροσωπεία στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας τη νέα εποχή στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Σήμερα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική εταιρική μας σχέση, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Πρόκειται για μια νέα εποχή στις σχέσεις μας» είπε ο κ. Γεραπετρίτης στο επίσημο γεύμα προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να σας καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι διαχρονικοί και ιδιαίτερα ισχυροί.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια εξαιρετική στιγμή, καθώς και σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ήπειρό μας και για τον κόσμο. Σήμερα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική εταιρική μας σχέση, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Πρόκειται για μια νέα εποχή στις σχέσεις μας.

Σε τρία χρόνια από σήμερα θα γιορτάσουμε 200 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Είναι εντυπωσιακό ότι εγκαθιδρύσαμε διπλωματικούς δεσμούς πριν ακόμη από την επίσημη σύσταση του ελληνικού κράτους, γεγονός που αναδεικνύει το βάθος της ιστορικής μας σχέσης και του κοινού μας οράματος.

Είμαι πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και που έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε, μαζί με τους συναδέλφους και φίλους μας.

Ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω οι ελληνογαλλικές σχέσεις.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.



Πηγή: skai.gr

