Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί στο υπουργείο Εξωτερικών αύριο Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 πμ τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δυο υπουργών θα ακολουθήσουν διευρημένες συνομιλίες αντιπροσωπειών και περί ώρα 12:30 μμ θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Στη συνέχεια, θα παρατεθεί γεύμα εργασίας.

Πηγή: skai.gr

