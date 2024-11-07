Λογαριασμός
Αύριο στις 10.30 το πρωί η συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν

Μετά την κατ' ιδόαν συνάντηση θα ακολουθήσουν διευρημένες συνομιλίες αντιπροσωπειών και στις 12:30 θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Γεραπετρίτης Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί στο υπουργείο Εξωτερικών αύριο Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 πμ τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δυο υπουργών θα ακολουθήσουν διευρημένες συνομιλίες αντιπροσωπειών και περί ώρα 12:30 μμ θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Στη συνέχεια, θα παρατεθεί γεύμα εργασίας.

