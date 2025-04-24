Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η αξιολόγηση του Δημοσίου από τους πολίτες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «ένα σημαντικό κανάλι αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που αφορούν την καθημερινότητα μας από όλους μας ανεμπόδιστα» και εξήγησε πως οι πολίτες μπαίνοντας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορούν να αξιολογούν βάζοντας βαθμό από το 1 έως το 10 ενώ θα υπάρχουν και δύο κουτάκια παρατηρήσεων.

Το πρώτο αφορά μια γενική παρατήρηση για ό,τι θέλουν να μεταφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο δεύτερο θα απαντούν στο τι άλλο θα ήθελαν να γίνει πιο απλά, πιο εύκολα, πιο ηλεκτρονικά.

Όπως είπε «καλώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη Τρίτη, άντε Τετάρτη θα ανοίξει η πλατφόρμα που θα μπορούν σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάτοικοι της Ελλάδας, να απαντήσουν σε περίπου 40 – 50 ερωτήσεις, αξιολογώντας μια σειρά υπηρεσιών είτε της κεντρικής κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα είναι ο ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ, η ΑΑΔΕ, τις ψηφιακές υπηρεσίες αυτών των φορέων, οι υπηρεσίες του gov.gr, όπως είναι η υπεύθυνη δήλωση για παράδειγμα, ή ακόμα και τα αθλητικά εισιτήρια των αγώνων και μια σειρά περίπου 30 – 35 αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης, είτε περιφερειακής είτε τοπικής, όπως είναι η καθαριότητα, το πράσινο, η κατάσταση των παιδικών χαρών. Θα μπορούμε όλοι να αξιολογήσουμε την κατάσταση όλων αυτών των σημαντικών υπηρεσιών για την καθημερινότητα μας και για την ποιότητα ζωής μας με ασφαλή τρόπο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή».

Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι θα υπάρξει ενημέρωση και σχετικά δελτία τύπου σε ποια ακριβώς ηλεκτρονική διεύθυνση gov.gr θα μπορεί να μπει κάποιος. Εξήγησε επίσης ότι μια φορά θα γίνεται μία σύνδεση με τους κωδικούς προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα της ψήφου «γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μία έρευνα που πρέπει να ξέρουμε ότι ο καθένας θα ψηφίσει μία φορά και όχι άπειρες φορές. Από εκεί και πέρα θα διαχωρίζονται οι απαντήσεις από το φυσικό πρόσωπο και θα συλλέγονται αθροιστικά και θα επεξεργάζονται σαν μία μεγάλη να το πω έτσι, δημοσκόπηση που αφορά την καθημερινότητα».

Πρόσθεσε ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι δημόσια προσβάσιμα και οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ΟΤΑ θα ξέρουν τι βαθμό πήραν. «Ιδίως για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να εστιάσουν εκεί που έχουν εντοπίσει οι πολίτες τα προβλήματα, όπου ενδεχομένως εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αυτά θα είναι δημόσια δεδομένα, ανοικτά δεδομένα. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται θα μπορεί να τα επεξεργαστεί και μόνος του, αλλά θα υπάρχει και μια πλήρης παρουσίαση όλων των ευρημάτων της έρευνας, ακόμα και σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπως το λεκανοπέδιο της Αττικής, ακόμα και σε επίπεδο ταχυδρομικό κώδικα» επεσήμανε ο κ. Λιβάνιος.

«Δυο φορές τον χρόνο θα μπορούν οι πολίτες να αξιολογούν το Δημόσιο»

Ο υπουργός Εσωτερικών εξήγησε πως η έρευνα αυτή θα ανοίγει δύο φορές το χρόνο, την περίοδο Απριλίου- Μαΐου και την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

«Θα είναι γύρω στις δύο εβδομάδες που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, προκειμένου μετά τις επόμενες 10 μέρες να γίνει επεξεργασία των στοιχείων» εξήγησε ο κ. Λιβάνιος και πρόσθεσε «δύο φορές το χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να τα αξιολογούν και αυτό θα μας δώσει και συγκριτικά στοιχεία. Αν για παράδειγμα μια υπηρεσία με άριστα το 10 παίρνει 5,3 και το επόμενο εξάμηνο παίρνει 5,7, σημαίνει ότι έχουν γίνει βελτιωτικές κινήσεις».

Σχετικά με τον στόχο της αξιολόγησης είπε: «Αυτό που σημαίνει κατ’ αρχήν είναι ότι μπορούμε να επικεντρώσουμε και να δούμε για ποιο λόγο δεν είναι ικανοποιητική η βαθμολογία που δίνουν οι χρήστες της υπηρεσίας, γιατί εν τέλει είναι και χρήστες υπηρεσίας. Όταν εγώ μένω σπίτι και βλέπω για παράδειγμα πόσο καθαρή είναι η γειτονιά μου ή αν είναι κατάλληλα ηλεκτροφωτισμένη, μπορώ να αξιολογήσω και να μεταφέρω αυτό το μήνυμα στη δημοτική αρχή για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, εγώ μπορώ να αξιολογήσω ως κεντρικό κράτος, ως δημοτική αρχή, ως περιφερειακή αρχή, τις βαθμολογίες, να εστιάσω εκεί που υπάρχουν προβλήματα και να μπορέσω να φροντίσω να κάνω όλες τις απαραίτητες δράσεις.

Να ενισχύσω για παράδειγμα τα δρομολόγια αποκομιδής προκειμένου να βελτιωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Ουσιαστικά είναι ένα σημαντικό κανάλι αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που αφορούν την καθημερινότητα μας από όλους μας ανεμπόδιστα».

Σε σχέση με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ανέφερε ότι «η αξιολόγηση εντός των δημοσίων υπηρεσιών έχει ξεκινήσει και γίνεται. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν και διαθέσιμα και συγκριτικά στοιχεία, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κλιμάκωση των αξιολογήσεων. Δηλαδή υπάρχει μια πιο μεγάλη γκάμα βαθμών που βάζουν οι προϊστάμενοι στους υφισταμένους τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Αξιοποιούμε και σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των βαθμολογιών που βάζουν. Δεν είναι, για παράδειγμα, αναιτιολόγητη η βαθμολογία να παίρνει κάποιος άριστα από τον προϊστάμενο του χωρίς να έχει αιτιολογηθεί επαρκώς. Άρα λοιπόν όλο αυτό αξιολογείται. Έχει υπάρξει μια κλιμάκωση. Αυτό αφορά όμως στην εσωτερική αξιολόγηση».

«Από το φθινόπωρο 3η αξιολόγηση που θα αφορά τοπικές υπηρεσίες του Δημοσίου»

Συμπλήρωσε ότι «υπάρχει η πρώτη αξιολόγηση που γίνεται εντός των δημοσίων υπηρεσιών, όπως γινόταν και γίνεται πλέον πολύ πιο εντατικά και πολύ πιο μεθοδικά, υπάρχει αξιολόγηση από τους πολίτες οριζόντιων υπηρεσιών που αφορούν την καθημερινότητά μας και από το φθινόπωρο θα υπάρχει και μία τρίτη αξιολόγηση, η οποία θα αφορά τοπικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Αν για παράδειγμα λοιπόν, πάω σε ένα ΚΕΠ, εξυπηρετηθώ, θα πάρω από τον υπάλληλο του ΚΕΠ ένα χαρτάκι με ένα QR code, το οποίο και αυτό θα μου ανοίξει μία πλατφόρμα για να μπορέσω να αξιολογήσω τη συγκεκριμένη υπηρεσία που έλαβα. Εκεί θα μας δώσει και τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε πλέον και διαδικασίες το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό».

