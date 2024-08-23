Λογαριασμός
Γεωργιάδης προς ΣΥΡΙΖΑ: Η τουρίστρια που υπέστη ανακοπή, δεν πέθανε λόγω ελλείψεως ιατρού

 Ο υπουργός Υγείας παραθέτει και σχετικό δελτίο Τύπου του διοικητή της 5ης ΥΠΕ

Γεωργιάδης: Η τουρίστρια που υπέστη ανακοπή, δεν πέθανε λόγω ελλείψεως ιατρού

Η τουρίστρια που υπέστη ανακοπή, δεν πέθανε λόγω ελλείψεως ιατρού, δηλώνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός Υγείας παραθέτει και σχετικό δελτίο Τύπου του διοικητή της 5ης ΥΠΕ. 

"Σε 4’ η νοσηλεύτρια του Περιφερειακού Ιατρείου ήταν εκεί για την προσπάθεια ανάταξής της. Λόγω ιατρικού απορρήτου, δεν μπορώ να πω γιατί ήταν αδύνατον να επανέλθει. Στα 20’ έφτασε εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, οι οποίοι επίσης δεν μπορούσαν να την επαναφέρουν και διαπίστωσαν τον θάνατό της. Άρα δεν έμεινε χωρίς φροντίδα και ο θάνατός της δεν οφείλεται στην έλλειψη ιατρού" επισημαίνει ο υπουργός Υγείας.

