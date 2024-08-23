Λινού: Παρέδωσε στοιχεία για το Ινστιτούτο Prolepsis στον Κασσελάκη, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της αλήθειας ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Αθηνάς Λινού. Κάθε έλεγχος για το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ευπρόσδεκτος, δηλώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στη σκιά των πληροφοριών ότι υπάρχει αίτημα για παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ από 184 μέλη και στελέχη του κόμματος (μεταξύ τους και κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής), αλλά και των κατηγοριών του Παύλου Πολάκη.



«Χθες το μεσημέρι, και για πρώτη φορά, ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου κ. Κασσελάκη, κ. Καπνισάκης, μου ζήτησε οικονομικά στοιχεία του Ινστιτούτου Prolepsis. Σήμερα, παραδόθηκαν στον Πρόεδρο 459 σελίδες με όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν, καθώς, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, κάθε έλεγχος είναι ευπρόσδεκτος. Όσον αφορά στα συνεχιζόμενα ψέματα, τα οποία είναι πλέον προφανές ότι δεν έχουν καμία σχέση με εμένα, αλλά εξυπηρετούν πολιτικές φιλοδοξίες και στο να επουλώσουν πληγωμένα "εγώ", θα προσφύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη με μόνο σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας» τονίζει, αφήνοντας αιχμές για τον βουλευτή Χανίων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Το Ινστιτούτο Prolepsis δεν είναι επιχείρηση, δεν έχει κέρδη, ούτε μπορεί να έχει κέρδη, βάσει της νομοθεσίας και του καταστατικού του ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ). Επίσης, ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου - θέση που άφησα στις 19/5/23 – δεν έχω λάβει ποτέ μισθό» προσθέτει η βουλευτής.

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά και συνεχιζόμενα προβλήματα του ελληνικού λαού, αναγκαζόμαστε να εξηγούμε τα αυτονόητα σε άτομα που προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν» καταλήγει η κ. Λινού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αθηνάς Λινού:

Χθες το μεσημέρι, και για πρώτη φορά, ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου κ. Κασσελάκη, κ. Καπνισάκης, μου ζήτησε οικονομικά στοιχεία του Ινστιτούτου Prolepsis. Σήμερα, παραδόθηκαν στον Πρόεδρο 459 σελίδες με όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν, καθώς, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, κάθε έλεγχος είναι ευπρόσδεκτος.



Όσον αφορά στα συνεχιζόμενα ψέματα, τα οποία είναι πλέον προφανές ότι δεν έχουν καμία σχέση με εμένα, αλλά εξυπηρετούν πολιτικές φιλοδοξίες και στο να επουλώσουν πληγωμένα "εγώ", θα προσφύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη με μόνο σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας.



Και οφείλω να τονίσω για άλλη μια φορά τα εξής σε όσους με προσωπικό και πολιτικό δόλο προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν:



Το Ινστιτούτο Prolepsis δεν είναι επιχείρηση, δεν έχει κέρδη, ούτε μπορεί να έχει κέρδη, βάσει της νομοθεσίας και του καταστατικού του ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ). Επίσης, ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου - θέση που άφησα στις 19/5/23 – δεν έχω λάβει ποτέ μισθό.



Το πρόγραμμα "ΔΙΑΤΡΟΦΗ" επιχορηγείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα και μεμονωμένους δωρητές. Χάρη σε αυτές τις δωρεές, από το 2012 το Ινστιτούτο έχει προσφέρει 18 εκατομμύρια γεύματα σε σχεδόν 200.000 παιδιά. Ναι, ακόμα και κατά την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά (με 15ήμερα πακέτα που παραλάμβαναν οι οικογένειες από τα σχολεία με την πολύτιμη συμβολή των εκπαιδευτικών και διευθυντών). Ναι, με ειδικές προδιαγραφές για υγιεινά γεύματα (σχεδιασμένες από διατροφολόγους και με συνεχείς ελέγχους ποιότητας). Ναι, με προμηθευτές και διανομείς που έχουν επιλεχθεί μέσω ετήσιων προσκλήσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών.



Τα αποτελέσματα για τους μαθητές που συμμετείχαν είναι ξεκάθαρα: εξάλειψη πείνας για τα 34% των παιδιών που βίωναν πείνα, 17% μείωση στην επισιτιστική ανασφάλεια, σημαντική βελτίωση στις διατροφικές συνήθειες παιδιών και οικογενειών, και ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στις πιο ευάλωτες οικογένειες.



Είμαι τόσο βαθιά πεπεισμένη για τη σημασία αυτού του έργου (καθώς και των άλλων προγραμμάτων του Ινστιτούτου), που αποφάσισα να αφοσιωθώ – μέσω της πολιτικής – στη συνεχόμενη πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο το κοινωνικό έργο που θα έπρεπε εξ αρχής να επιτελεί το κράτος. Οι ίδιες αξίες που με ώθησαν να ιδρύσω το Ινστιτούτο πριν από 35 χρόνια είναι οι ίδιες αξίες που με ωθούν στη Βουλή: κανένα παιδί να μην πεινάει, κανένας ηλικιωμένος να μην είναι μόνος, και κανένας εργαζόμενος ή αγρότης να μην κινδυνεύει λόγω των συνθηκών εργασίας.



Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά και συνεχιζόμενα προβλήματα του ελληνικού λαού, αναγκαζόμαστε να εξηγούμε τα αυτονόητα σε άτομα που προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν».

