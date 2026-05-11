Σε δήλωση για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων μετά απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης αφήνει εκ νέου αιχμές, τόσο για την Ευρωπαία εισαγγελέα, την κυρία Κοβέσι, όσο και για το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε πει ότι «μόνο αρμόδιο όργανο» για την ανανέωση της θητείας ήταν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ο υπουργός Υγείας τονίζει στη δήλωσή του ότι δικαιώνεται, καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο ανανέωσε για δύο χρόνια και όχι για πέντε χρόνια τη θητεία των τριών Ελλήνων δικαστικών.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Γεωργιάδη:

«Όπως θυμάστε, είχα από την αρχή υποστηρίξει την θέση, ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση ή μή της θητείας των Εντεταλμένων Ελλήνων Εισαγγελέων ήταν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Είχα μάλιστα υποστηρίξει την άποψη ότι η εμμονή τους με τις γελοίες κατά των βουλευτών δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε για να επιτύχουν την ανανέωση τους, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που η πολιτική εμπλοκή των υποθέσεων αυτών έχει προκαλέσει. Διάφοροι, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και το @pasok δια του κ. Τσουκαλά υποστήριξαν ότι την αρμοδιότητα την είχε αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι η θητεία τους είχε ανανεωθεί για 5 έτη από το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων πριν από μερικούς μήνες. Στο Οικονομικό Forum των Δελφών η κα Κοβέσι είχε υποστηρίξει ότι αυτή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την 5ετή ανανέωση της θητείας τους. Τελικά σήμερα το ΑΔΣ βρήκε νομίζω την πιο ιδανική λύση. Ανανέωσαν μόνον για 2 και όχι για 5 έτη, έτσι ώστε να έχουν άπλετο χρόνο μεν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς να τελειώσουν τις έρευνες που κάνουν και κανείς να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι εμπόδισαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ολοκληρώσει την έρευνα της κατά των βουλευτών. Παράλληλα όμως ανανεώνοντας για 2 και όχι για 5 έτη ξεκαθάρισαν προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα την έχει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, όπως ρητά γράφει το Ελληνικό Σύνταγμα. Περιττό να εξηγήσω ότι ο αρχικός μου ισχυρισμός πώς ο πολιτικός θόρυβος αυτών των δικογραφιών βοηθά την προσπάθεια των Εντεταλμένων Εισαγγελέων να ανανεωθεί η θητεία τους, επιβεβαιώθηκε πλήρως. Η απόφαση είναι σοφή διότι πλέον υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να κάνουν όσους χειρισμούς θέλουν και να αποδείξουν στο Δικαστήριο εάν οι υποθέσεις τους στέκουν ποινικά ή όχι. Σε λίγους μήνες θα ξέρουμε ποιες υποθέσεις θα μπουν στο αρχείο και ποιες όχι και σε λίγους περισσότερους μήνες ακόμη, εάν θα υπάρξει τελικά κάποια καταδίκη ή απολύτως καμμία όπως προσωπικά πιστεύω ότι θα συμβεί και τότε θα δούμε ποιος έλεγε την αλήθεια από την αρχή».

