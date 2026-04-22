«Με ευχαριστεί που βρίσκομαι στους Δελφούς, σε αυτή την κοιτίδα του πολιτισμού. Είμαι σίγουρη πως αν ζούσε η Πυθία σήμερα, θα έλεγε τα καλύτερα για τις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Οι δεσμοί μας δυναμώνουν διαρκώς χάρη σε ανθρώπους σαν και εσάς. Που με την καινοτομία, τα κεφάλαιά τους και τις γνώσεις τους, ευνοούν τη σχέση των δύο χωρών. Είμαι ευγνώμων που ο Τραμπ μου έδωσε αυτή την δυνατότητα, να είμαι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα», είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από του Δελφούς, όταν ανέβηκε στο πόντιουμ του 11ου Οικονομικού Φόρουμ.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την απαράμιλλη ελληνική φιλοξενία, που έχω ήδη αισθανθεί. Οι δεσμοί μας έχουν ιστορία. Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει χτιστεί με βάση τις ελληνικές αρχές. Το ότι γιορτάζω τα 250 χρόνια της αμερικανικής δημοκρατίας στη στην γενέτειρα της δημοκρατίας, με κάνει να αισθάνομαι φανταστικά. Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει μείνει στα λόγια, έχουμε κάνει και πράξεις. Προχωράμε σε επενδύσεις με οφέλη και για τις δύο χώρες. Αμερικανικές τεχνολογίες έρχονται στην Ελλάδα και εμείς χρησιμοποιούμε τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών».

Πηγή: skai.gr

