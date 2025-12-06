Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στο OPEN, έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι ένα περίκλειστo κόμμα, δεν είναι απομονωμένο κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να συντηρήσει καρέκλες, πολύ περισσότερο δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει εμένα». Τον ίδιο, όπως επεσήμανε, δεν τον ενδιαφέρει η καρέκλα και η γραφειοκρατία υπενθυμίζοντας πως δεν ήταν καν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει από τον Ιανουάριο που ανέλαβε επικεφαλής της Κουμουνδούρου με την πρόταση ακόμα και για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και την επιλογή της Λούκας Κατσέλη για την προεδρία της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, πως παραμένει στη σταθερή γραμμή του διαλόγου και των συνεργασιών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι σημαντικό κεφάλαιο ωστόσο, χαρακτήρισε άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση. Για την ταξιθεσία και τον εξώστη στο θέατρο Παλλάς δήλωσε πως «αν υπήρχε πολιτικό σχέδιο συμβολισμού, το οποίο αν υπήρχε θα ήταν αρνητικό, για αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε το Ινστιτούτο, δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα».

Πηγή: skai.gr

