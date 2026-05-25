Του Στέφανου Νικολαΐδη

Στο τραπέζι του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που συγκαλείται σήμερα στις 11 το πρωί, η Αθήνα φέρνει εκ νέου το ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής επανέρχεται δυναμικά στην ατζέντα των Βρυξελλών. Το Συμβούλιο αναμένεται να εστιάσει στην πορεία ένταξης των 6 χωρών (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο) και στον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα ως προς τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ.

Η συζήτηση διεξάγεται ενώ έχει ήδη «κλειδώσει» για τον Ιούνιο η περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στις 6 πρωτεύουσες των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο μιας πιο συστηματικής ελληνικής διπλωματικής κινητοποίησης για την επανεκκίνηση της ενταξιακής δυναμικής.

Κεντρικός σταθμός θα είναι η 12η Ιουνίου στα Τίρανα, όπου ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναμένεται να συμμετάσχει σε υπουργική σύνοδο που συνδιοργανώνουν η Αλβανία και η Ουκρανία με αντικείμενο τη στήριξη του Κιέβου και την ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο περιθώριο της συνόδου, όπου έχουν προσκληθεί και τρίτες χώρες – μεταξύ αυτών και η Τουρκία – ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να έχει διμερείς επαφές, εφόσον κριθεί σκόπιμο, με τον Αλβανό ΥΠΕΞ Φέριτ Χότζα, τον Ουκρανό Αντρίι Σιμπίχα αλλά και τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, σε μια συγκυρία αυξημένης ρευστότητας στην περιοχή.

Η ελληνική στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί ως συνέχεια της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης» και ενισχυμένη μέσα από τη Διακήρυξη των Δελφών, κινείται σε 3 επίπεδα: ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διμερές. Στόχος της Αθήνας είναι η διαμόρφωση ενός ευρύτερου δικτύου στήριξης της διεύρυνσης της ΕΕ, αλλά και στοχευμένων παρεμβάσεων στις ίδιες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, με έμφαση στην πολιτική σταθερότητα και τη μεταρρυθμιστική τους πορεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη συγκυρία ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με τη Γερμανία και την Ισπανία να συντάσσονται υπέρ της επιτάχυνσης της ενταξιακής διαδικασίας, ενώ η Αθήνα συνδέει τη στρατηγική αυτή με τον ορίζοντα της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπου προσδοκάται μια πρώτη απτή πρόοδος στη διεύρυνση, με Αλβανία και Μαυροβούνιο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενταξιακής κούρσας.

Κομβικό στοιχείο της ελληνικής προσέγγισης αποτελεί η ανάδειξη των Δυτικών Βαλκανίων ως «γεωπολιτικής αναγκαιότητας» για μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περιοχή όπου η παρουσία τρίτων δρώντων και οι περιφερειακές εντάσεις εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα προωθεί τη δημιουργία μιας «νέας δυναμικής» στην περιοχή, 23 χρόνια μετά την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, με στόχο – όπως σημειώνεται αρμοδίως – ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο ευρωπαϊκό περιβάλλον στα δυτικά Βαλκάνια ενόψει της επόμενης μεγάλης φάσης της διεύρυνσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.