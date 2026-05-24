Μητσοτάκης: Η κορυφή της EuroLeague ερυθρόλευκη

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη!», σχολίασε στο X ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

