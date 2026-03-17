Επιμένει σε γεωπολιτικά και εθνικά θέματα ο Τσίπρας – Αύριο στην Αλεξανδρούπολη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται αποφασισμένος να επιμείνει στην ατζέντα των εθνικών και γεωπολιτικών εξελίξεων με το βλέμμα στραμμένο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα παρουσιάσει το βιβλίο του στην Αλεξανδρούπολη από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους τόσο για την εισβολή ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν όσο και για τους συνολικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ευθεία σύγκρουση με το Μαξίμου είναι μια στρατηγική επιλογή σε μια προσπάθεια ο πρώην πρωθυπουργός να δείξει πως αποτελεί το νέο ισχυρό πόλο απέναντι στη γαλάζια παράταξη. Εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και στην ομιλία του από την πρωτεύουσα του Έβρου θα αναλύσει διεξοδικά την πρότασή του για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα» εστιάζοντας στις τελευταίες δραματικές εξελίξεις, και θέτοντας το δίπολο: «εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας;» Θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει και σαφείς κόκκινες γραμμές ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Θα τοποθετηθεί επίσης στο ζήτημα της ασφάλειας των κρατών - μελών της Ε.Ε., ιδιαίτερα μετά τις απειλές κατά της Κύπρου από το Ιράν.

Όπως έκανε και στην πρόσφατη ανάρτησή του θα δώσει έμφαση στην αλυσιδωτή έκρηξη των τιμών που αναμένεται να πυροδοτηθεί στην Ελλάδα με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα μια νέα επεξεργασία του Ινστιτούτου που αναφέρεται στην «Ενεργειακή Δημοκρατία» και το ρόλο που πρέπει να αποκτήσουν οι ενεργειακές κοινότητες. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αναφέρουν πως η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αλεξανδρούπολη έχει και ένα σημαντικό συμβολισμό. Όπως τονίζουν πρόκειται για έναν ακριτικό νομό σε μια δύσκολη περίοδο όπου τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την αναβάθμιση του λιμανιού, αλλά και την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.