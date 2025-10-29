Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άμεση κλήτευση των Γιώργου Ξυλούρη (σ.σ. γνωστός ως «Φραπές») και Πόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλένα Αποστολάκη, αιτήθηκε τα δύο πρόσωπα να κληθούν στην επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα (Τρίτη και Τετάρτη), καθώς - λόγω των τελευταίων ευρημάτων και στοιχείων - υπάρχει κίνδυνος να ασκηθούν αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης, καθιστώντας αδύνατη την κατάθεσή τους στην επιτροπή.

«Ενδεχομένως να έχουν ασκηθεί ήδη διώξεις», τόνισε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως «αυτό βαραίνει την πλειοψηφία». Την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων ζήτησε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώντας πως «είναι πράγματι ορατός ο κίνδυνος κάποιοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου».

«Κάθε φορά που ένας μάρτυρας δεν λέει αυτά που ήθελαν στην αντιπολίτευση θέτουν ζήτημα επικαιροποίησης του καταλόγου. Η κα Τυχεροπούλου είπε τα εντελώς αντίθετα από αυτά που υποστήριζαν τα κόμματα και σε πολλές περιπτώσεις είπε αυτά που έλεγε η ΝΔ τόσο καιρό. Τι είπε; Ότι η περίοδος ‘15’-19 ήταν το μεγάλο πρόβλημα, μίλησε και για τα ΚΥΔ», τόνισε από την πλειοψηφία ο Μακάριος Λαζαρίδης, ξεκαθαρίζοντας πως «όλοι οι μάρτυρες που αναφέρθηκαν θα έρθουν στην εξεταστική».

«Θα έρθουν όμως στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του καταλόγου. Τώρα η Δικαιοσύνη θα κάνει την δουλειά της. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στη Δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε να μην την κάνει όπως έκαναν άλλοι με παρα - υπουργεία Δικαιοσύνης», σχολίασε δηκτικά προς την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας πως η ΝΔ είναι ανοιχτή να συζητήσει την κλήτευση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέτσου.

Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση των Ξυλούρη και Σεμερτζίδου απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στην απόρριψη του αιτήματός του, αναφέροντάς σε ανακοίνωση:

«Το ΠΑΣΟΚ κατάθεσε αίτημα για την άμεση κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο αίτημά τους, τις τελευταίες εβδομάδες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σημαντικά ευρήματα που αφορούν την εμπλοκή κρίσιμων μαρτύρων.

Σύμφωνα με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ελέγχους της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκύπτουν νέα στοιχεία για τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παράνομων πληρωμών και καταχρήσεων κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να τοποθετεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στο επίκεντρο κυκλώματος το οποίο εκμεταλλευόταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα εισοδήματα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ οχήματα, χωρίς να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την άμεση κλήση των δύο προσώπων ( την επόμενη εβδομάδα) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, όπως επισημαίνεται στο αίτημα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η άμεση κατάθεσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την αποκάλυψη της αλήθειας όσο και για τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή δεν θα στερηθεί κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο.

Είναι πλέον προφανές ότι η μη άμεση κλήτευσή τους δεν αποτελεί τυπική παράλειψη αλλά συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Δεν είναι συνεπώς ανεκτό να επαναληφθεί το προηγούμενο της Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, όταν η πλειοψηφία της Επιτροπής παρά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κ.Αγοραστού, μεθόδευσε την καθυστερημένη κλήση του, ( στην προτελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/2/24) δηλαδή αφότου του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, με αποκλειστικό σκοπό να τον προστατεύσει και να του επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ώστε να εμποδιστεί η κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής».

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν στη συνέχεια, «ότι αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί να καταθέσει η ορκωτή λογίστρια που υπέγραφε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου, η οποία είχε την απόλυτη και ουσιαστική γνώση της οικονομικής λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευθύνη της υπογραφής των εκθέσεων. Στη θέση της καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή απαραδέκτως ένα απλό μέλος της ομάδας ελέγχου, ο κ. Γιάννης Καραποστολάκης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητούν την κλήση της αρμόδιας ορκωτής λογίστριας κ. Δ. Μαρκοπούλου, η οποία οφείλει να καταθέσει αρμοδίως στην Επιτροπή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα κάνει λόγο για «γαλάζια ομερτά για να προστατεύσουν τους δικούς τους, "Φραπέδες" και "Χασάπηδες"».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Δυστυχώς, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σημερινή άρνηση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής να επικαιροποιηθεί άμεσα ο κατάλογος των μαρτύρων.

Η ΝΔ, προκειμένου να προστατεύσει τα δικά της παιδιά, αρνείται να τα καλέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως είχε ζητήσει η αντιπολίτευση από την πρώτη συνεδρίαση.

Μεταξύ αυτών, αρνείται να καλέσει τον διαβόητο «Φραπέ» (κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη), διαχρονικό κομματάρχη της στην Κρήτη και συνδαιτυμόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτόν που απευθυνόμενος στον κ. Στρατάκο, επί σειρά ετών γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωνε για την κα Τυχεροπούλου: "Αν την είχα σκοτώσει τώρα, θα ’μουν έξω. Θα ’χανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει".

Η "γαλάζια" πλειοψηφία ανερυθρίαστα προστατεύει και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτεύτρια και στέλεχος της ΝΔ, φανατική λάτρη των πολυτελών αυτοκινήτων, πρόσωπο που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο του "γαλάζιου" κυκλώματος λεηλασίας των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Και τα δύο αυτά πρόσωπα, όπως και άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες, θα έπρεπε, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, να καταθέσουν άμεσα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, εφόσον βρεθούν υπό το καθεστώς του κατηγορούμενου.

Φαίνεται, όμως, ότι η εντολή του Μαξίμου προς τους πρόθυμους βουλευτές της Εξεταστικής είναι συγκάλυψη του "γαλάζιου" σκανδάλου μέχρι τέλους, όσο και αν η κοινή γνώμη παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις πρακτικές μαφίας που επικράτησαν επί Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγή: skai.gr

