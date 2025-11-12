Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων, κατέθεσε ο Γιάννης Κουφουδάκης, μέλος του ΔΣ και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πληροφορικής Cognitera ΑΕ.

Ο κ. Κουφουδάκης επισήμανε ότι όλες οι δραστηριότητες της Cognitera στον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν την υλοποίηση συστημάτων στο κυβερνητικό νέφος. Τόνισε πως η εταιρεία δεν ανέπτυξε κανένα λογισμικό εκτός του υπολογιστικού νέφους, ενώ υπογράμμισε ότι η ψηφιακή μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που παρέχει η Cognitera, πραγματοποιείται με συνέπεια στο κυβερνητικό νέφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία ψηφιακής μετάβασης είναι «εξαιρετικά δύσκολη», ωστόσο από το 2022 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη στρατηγική του οργανισμού.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μάκη Λαζαρίδη, σχετικά με την προηγούμενη συνεργασία του με τη ΓΑΙΑ Επιχειρείν και τη συμμετοχή της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κ. Κουφουδάκης ανέφερε πως δεν είχε γνώση του πρωτογενούς τομέα και εργάστηκε στην εταιρεία βάσει των γνώσεών του στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε ότι όσοι υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανο τους, συμμετείχαν εξ αρχής στο νέο σχήμα συντονισμού στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφέρθηκε επίσης στα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που, το 2017, ανέρχονταν σε 2,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ενημέρωση του τότε υπουργού στη Βουλή. Επισήμανε πως το σύστημα του ΠΑΣΟΚ δεν λογοδότησε ποτέ για τα χρέη αυτά και πως η πρώτη σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Neuropublic υπεγράφη στις 14 Δεκεμβρίου 2010, με υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την κυρία Αποστολάκη.

Σε ερώτηση για πιθανή σχέση του με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουφουδάκης διέψευσε κάθε σύνδεση, δηλώνοντας πως «ούτε μέλος ούτε στέλεχος ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ υπήρξα».

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών, ο κ. Κουφουδάκης σημείωσε ότι το κύριο μέλημα των εταιρειών Neuropublic και Cognitera είναι η έγκαιρη και σωστή παράδοση των παραδοτέων, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Υπογράμμισε πως τεχνικά το σύστημα είναι άρτιο και μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε στιγμή, ενώ οι καθυστερήσεις οφείλονται σε πολιτικούς και όχι τεχνικούς λόγους.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με το αν υπάρχει «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», ο κ. Κουφουδάκης δήλωσε πως, σύμφωνα με τον ορισμό του λεξικού, το θεωρεί ανήθικο και ως Έλληνας πολίτης τον προκαλεί, χαρακτηρίζοντάς το σκάνδαλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.