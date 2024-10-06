Σε απόλυτο θρίλερ εξελίχθηκε η μάχη για τη δεύτερη θέση στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείδωσε από την αρχή την πρώτη θέση, ενώ η μάχη για τη δεύτερη θέση εξελίχθηκε σε ένα σκληρό ντέρμπι μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου.

Τελικά, με διαφορά 813 ψήφων, ο κ. Δούκας κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Έτσι, την επόμενη Κυριακή, Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας θα αναμετρηθούν για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται πως στις κάλπες προσήλθαν πάνω από 301.355 ψηφοφόροι ενώ σε αυτούς προσμετρώνται και 177.000 νέα μέλη.

Στο 99,68% της ενσωμάτωσης (925 εκλογικά τμήματα έναντι συνόλου 928 τμημάτων) τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

Ανδρουλάκης 29,7% (89.018 ψήφοι)

Δούκας 21,41% (64.184 ψήφοι)

Γερουλάνος 21,14% (63.371 ψήφοι)

Διαμαντοπούλου 19,55% (58.600)

Κατρίνης 5,9% (17.671)

Γιαννακοπούλου 2,3% (6.883 ψήφοι)

