Μητσοτάκης για θάνατο μητέρας Α. Νέστορα: Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων

Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία και στη βία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, κάνοντας λόγο για «δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας» και τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω». Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί «στην πρώτη γραμμή» για την υπεράσπιση της νομιμότητας.

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων» αναφέρει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, τονίζει ότι «η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας».

«Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά» καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

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