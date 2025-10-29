Κυριάκος Πιερρακάκης: «Οι Δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026»

Αύξηση των οικονομικών πόρων για τους Δήμους της χώρας προβλέπεται και το 2026, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενίσχυση αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός των ορίων που επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.

Ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), επισήμανε ότι από το 2019 έως σήμερα ο προϋπολογισμός των δήμων έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για το 2025, οι δήμοι θα λάβουν περίπου 100 εκατ. ευρώ επιπλέον, ενώ το 2026 προβλέπεται νέα αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα αποδοθεί το 60% των κρατικών εσόδων από τη χρήση των αιγιαλών απευθείας στους δήμους, με στόχο την ταχύτερη καταβολή των σχετικών ποσών. Παράλληλα, θα υπάρξουν νέες εντάξεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ώστε να επιταχυνθούν έργα με μετρήσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, καθώς ο κανόνας δαπανών καθορίζει αυστηρά το ύψος και το είδος των επιτρεπόμενων δαπανών. Όπως υπογράμμισε, κάθε διαθέσιμος πόρος πρέπει να αξιοποιείται αποτελεσματικά και να καταλήγει στους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

