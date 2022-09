«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Ενόχληση της τουρκικής πλευράς μετά την σκληρή απάντηση των ΗΠΑ

Ενόχληση έως απογοήτευση καταδεικνύει η πρώτη τουρκική αντίδραση στην σκληρή απάντηση των ΗΠΑ για τα ελληνικά νησιά.



«Οι ΗΠΑ δείχνουν τα ‘εθνικά συμφέροντα της Αμερικής’ για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Ελλάδα» δηλώνει χαρακτηριστικά το πρακτορείο Ανατολή.



«Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επεσήμανε την Τετάρτη τα ’εθνικά συμφέροντα της Αμερικής’ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παραβίαση διεθνούς συνθήκης (σ.σ Λωζάνη) από την Ελλάδα με την ανάπτυξη αμερικανικών τεθωρακισμένων οχημάτων σε δύο νησιά του Αιγαίου (Σάμος – Λέσβος)».



«Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του πρακτορείου Anadolu σχετικά με μια διαμαρτυρία που κατέθεσε η Τουρκία κατά της Ουάσιγκτον για την παροχή στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα, ο εκπρόσωπος Νεντ Πράις παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ εφαρμόζουν δύο μέτρα και δυο σταθμά για τις στρατιωτικές πωλήσεις τους στην Ελλάδα και την Τουρκία».



«Επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άγκυρα να επιλύσουν διπλωματικά τις διαφορές τους, ο Πράις είπε: ‘Προτρέπουμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές’».



«Όταν πιέστηκε εάν υπήρχε κάποιος όρος για την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού που παρέχεται στην Ελλάδα, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών, ο Πράις απάντησε: ‘Πάντα εξετάζουμε προσεκτικά τη βοήθεια ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών οπλικών συστημάτων και προμηθειών που παρέχουμε σε συμμάχους και εταίρους σε όλο τον κόσμο’».



«Είπε ότι οι ΗΠΑ παρέχουν στους εταίρους τους βοήθεια για την ασφάλεια για να αντιμετωπίσουν "κοινές προκλήσεις και κοινές απειλές" και συνέχισε: ‘Υπάρχει μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης όταν εξετάζουμε τα συστήματα ασφαλείας που παρέχουμε σε οποιαδήποτε χώρα σε όλο τον κόσμο’».



«Ερωτηθείς ξανά εάν ένας όρος εφαρμόζεται στον έναν εταίρο και όχι στον άλλο και ποια είναι τα στάνταρ, ο Πράις είπε: ‘Τα στάνταρ που χρησιμοποιούμε είναι τι είναι προς τα εθνικά συμφέροντα της Αμερικής. Και συμβαίνει όταν πρόκειται για τους συμμάχους και τους εταίρους μας, αυτό που τείνει να είναι προς το εθνικό μας συμφέρον είναι και στο συλλογικό συμφέρον’».

