Δούκας στο ΣΚΑΪ: "Είμαι υπέρ της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό – Ίσως διατηρηθεί κερκίδα στη Λεωφόρο" Πολιτική 11:59, 19.10.2023

Ο νέος Δήμαρχος Αθηνών ξεκαθάρισε τη θέση του για το "φλέγον" ζήτημα που αφορά το γηπεδικό του Παναθηναϊκού