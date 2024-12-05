Νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό: Πέρασε με 157 ψήφους

Πέρασε με 157 ψήφους κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό.

Ψήφισαν 296 βουλευτές με τους 157 να τάσσονται υπέρ και τους 139 κατά.

Το νομοσχέδιο υπενθυμίζεται πως προηγουμένως ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του.

Ειδικότερα, υπέρ του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ, το ΚΚΕ καταψήφισε, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή είχαν αναφέρει πως θα ψηφίσουν τα άρθρα του νομοσχεδίου που έχουν θετικά μέτρα αλλά επειδή διαφωνούν με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προσανατολίζονται να ταχθούν αρνητικά επί της αρχής του σχεδίου νόμου.

Υπουργική τροπολογία

Στο νομοσχέδιο, μέχρι την έναρξη της συζήτησής του στην Ολομέλεια είχε κατατεθεί μια υπουργική τροπολογία και τέσσερις βουλευτικές τροπολογίες.

Ειδικότερα, η υπουργική τροπολογία συνυπογράφεται από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Ανάπτυξης και έχει διατάξεις για την τιμή εκκίνησης που ισχύει μεταβατικά σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης (Προσθήκη παρ. 1Ε στο άρθρο 41 ν. 1249/1982). Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ». Για την διαδικτυακή διεξαγωγή αριθμοπαιχνιδίου Eurojockpot. Απόκτηση μετοχών εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ» και για την έκπτωση δωρεών υπέρ της Γενικής Κυβέρνησης (Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

Βουλευτικές τροπολογίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η κοινοβουλευτική του ομάδα είχαν καταθέσει δύο τροπολογίες για την «Έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών των ετών 2023- 2024» καθώς και για «Μέτρα ενίσχυσης του στεγαστικού αποθέματος - Αναστολή έκδοσης αδειών μόνιμου επενδυτή - Περιορισμός βραχυχρόνιων μισθώσεων».

Οι Ανεξάρτητες βουλευτές Θεοδώρα Τζάκρη και Κυριακή Μάλαμα είχαν καταθέσει, επίσης, δύο τροπολογίες για την επαναφορά της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και άσκηση πρώτου δικαιώματος του δημοσίου σε προϊόντα πλειστηριασμού (Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 977 του ΚΠΔ και την τροποποίηση των παρ. 1,2,3 και 4 του άρθ. 938 του ΚΠΔ).

Πηγή: skai.gr

