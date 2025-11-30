Την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων προκάλεσαν τα σημερινά βίαια επεισόδια αγροτών – αστυνομικών και οι 3 συλλήψεις αγροτών στα μπλόκα της Νίκαιας και του Πλατύκαμπου.

ΠΑΣΟΚ: Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις

«Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το «θαύμα» που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία.

Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Κάτω τα χέρια» από τους αγρότες

Να αποσύρει η κυβέρνηση τις αστυνομικές δυνάμεις από τα μπλόκα των αγροτών, ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.



«Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη, στη Σεμερτζίδου και στον Φραπέ αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!

Κάτω τα χέρια από τους αγρότες!

Θα βρείτε όλη την κοινωνία μπροστά σας!

Πληροφορούμαι ότι αστυνομικές δυνάμεις χτυπούν, συλλαμβάνουν και ρίχνουν χημικά στη συγκέντρωση των αγροτών. Πρόκειται για αντιδημοκρατική πράξη αυταρχισμού απέναντι στα δίκαια αιτήματα των πραγματικών αγροτών, τους οποίους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση, την ώρα που κάνετε πάρτι μαζί με τα λαμόγια-κολλητούς σας! Σας καλώ να αποσύρετε τις αστυνομικές δυνάμεις τώρα!» σημειώνει η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.