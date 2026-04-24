Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και οι αρχηγοί κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας συναντήθηκαν, για να συζητήσουν πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015, όπως υπενθυμίζεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2026.

Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη μιας ταχείας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση, οι 4 ηγέτες υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με τους εταίρους στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία βοήθεια και στήριξη προς τους πληγέντες πληθυσμούς. Υπό την ιδιότητά τους ως κρατών μελών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και εκτίθενται άμεσα σε ενδεχόμενες ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, εξέτασαν επίσης σειρά πιθανών μέτρων με στόχο τη διασφάλιση, εφόσον απαιτηθεί και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ασφάλειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της EE

Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων εθνικών τους αντιδράσεων σε μια ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας ανέθεσαν στους αρμόδιους υπουργούς τους για θέματα Εσωτερικών και Μετανάστευσης να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των καταλληλότερων τρόπων ενσωμάτωσης των εθνικών προσπαθειών στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

