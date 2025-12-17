Διαμαντοπούλου: Πρέπει επιτέλους να πάμε από το κράτος επιδοτήσεων, σε μεταρρυθμίσεις

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΙ με τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα παραχώρησε συνέντευξη η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου.

Την επομένη της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026, η Α. Διαμαντοπούλου σχολίασε: «Δεν θα έλεγα ότι αισθάνομαι καλύτερα για τη χώρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού» και εξήγησε ότι «αν και την ευθύνη του απολογισμού και της πρότασης την έχει η κυβέρνηση, στη χθεσινή συζήτηση ακούσαμε μόνο νούμερα και δεν φάνηκε να υπάρχει η αντίληψη της αλλαγής της πολιτικής που χρειάζεται η Ελλάδα. Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, αισθανόμαστε και την οργή και τον φόβο, αλλά και την απόσταση που έχει πάρει ο κόσμος από το πολιτικό σύστημα».

Ενώ σε όσα ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχετικά με την στάση του ΠΑΣΟΚ στον απόηχο της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή, η κα Διαμαντοπούλου σχολίασε έντονα πως «η επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ δεν είναι οι αναφορές για μία χώρα διεφθαρμένη και μία χώρα κλεφτών και αυτά που είπε προηγουμένως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τοξικότητα. Χθες η όλη τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη δεν ήταν γενικολογίες, μίλησε με νούμερα και έβαλε τα ζητήματα στην αρμόζουσα διάστασή τους. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πολλάκις ότι η κυβέρνηση θα δώσει και από αυτά που δεν έχει αναφερόμενος στο δημογραφικό. Ξέρουμε όλοι ότι το δημογραφικό είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα και ένα πράγμα, στο οποίο πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, είναι το δημογραφικό γιατί σε τριάντα με σαράντα χρόνια θα είμαστε οι μισοί».

«Χθες στη Βουλή αυτά που ειπώθηκαν ήταν όσα το ΠΑΣΟΚ έχει πει εδώ και δύο χρόνια, όσον αφορά στα άμεσα ζητήματα. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι πιεσμένοι ανάμεσα στα χρήματα που δεν πήραν λόγω καθυστερήσεων και στα χρήματα που τους οφείλουν οι αγοραστές των προϊόντων τους. Γιατί, ας πούμε και κάτι που δεν υπάρχει στον δημόσιο διάλογο μέχρι τώρα, ότι δηλαδή υπάρχει οδηγία και νόμος του 2021 σύμφωνα με τον οποίο οι αγρότες, όσοι παράγουν αγροτικά προϊόντα, πρέπει να πληρώνονται σε 30 μέρες, αν είναι αλλοιώσιμα τα προϊόντα τους, και σε 60 αν δεν είναι. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά - τα σούπερ μάρκετ και οι αγοραστές δεν πληρώνουν τους αγρότες. Είμαστε, μάλιστα, η μόνη χώρα που δεν έχει καταθέσει τον επίσημο απολογισμό αυτής της οδηγίας. Ενώ πίεση υπάρχει και εξαιτίας της αύξησης του κόστους παραγωγής, της μείωσης των πωλήσεων των προϊόντων και οι κτηνοτρόφοι έχουν να διαχειριστούν μια τεράστια καταστροφή με 500.000 ζώα να έχουν σφαγιαστεί χωρίς να έχουν λάβει αποζημίωση», συμπλήρωσε στον αντίποδα των λεγομένων του κ. Μαρινάκη.

«Ο αγροτικός τομέας έφτασε στο σημείο μηδέν», τόνισε και εκτίμησε ότι «όσο σημαντικό είναι να συζητάμε τα άμεσα αιτήματά τους άλλο τόσο σημαντικό είναι να δούμε πως θα πάμε αυτές τις αυτές τις τραυματικές καλλιέργειες, με αυτή τη γη, χωρίς αναδασμούς και χωρίς τράπεζα γης στην επόμενη μέρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που η κυβέρνηση δεν έθεσε. Μπορούμε να πάμε χωρίς αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών σε μια νέα εποχή που έρχεται και το Mercosur;».

Ταυτόχρονα, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ έβαλε στο τραπέζι τόσο το ζήτημα της ανεπαρκέστατης αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της έλλειψης αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών.

«Στο Ελλάδα 2.0, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, 23 έργα μπήκαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αφορούν στον αγροτικό τομέα. Ξέρετε πόσο είναι σε εξέλιξη; Μόλις 12 και το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει σε ένα χρόνο. Δηλαδή, στον τομέα που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη αλλαγή, που είχαμε τα χρήματα, που καταθέσαμε τις προτάσεις, από τα 23 έργα έχουμε τα 12 σε εξέλιξη. Γι’ αυτό ποιος φταίει; Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί για πράγματα που δεν έκανε. Ενώ πλέον δεν υπάρχουν καν συνεταιρισμοί και μπορεί να απέτυχαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους αλλά όλες οι χώρες πρώτης γραμμής έχουν νέους τύπους αυτών. Ακούσατε εσείς να γίνεται καμία τέτοια συζήτηση από την κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

Κληθείσα να σχολιάσει την επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ από την Πάτρα, η κα Διαμαντοπούλου υπενθύμισε ότι το «να επιτίθεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε επιλογή συνεργασίας και επέλεξε δύο φορές το πιο ακροδεξιό κόμμα στην Ελλάδα, ο οποίος έστειλε επιστολή στον Σολτς - να μην τα ξεχνάμε αυτά - ότι πρέπει να συνεργαστεί με τους δεξιούς στη Γερμανία, ο οποίος πήγε στην Πάτρα - την πατρίδα του Γιώργου Παπανδρέου - και τον αποκάλεσε Πινοσέτ και να έρχεται αυτός ο άνθρωπος και να μιλάει για την δημοκρατική παράταξη νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα θα είναι σε έξαλλη κατάσταση».

Αναφορικά, τέλος, με τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα που έχει ο κόσμος για το πολιτικό σύστημα, η Άννα Διαμαντοπούλου επισήμανε ότι «αυτό με την βελόνα και τις δημοσκοπήσεις νομίζω ότι είναι η πιο πρωτότυπη συζήτηση που γίνεται στην τηλεόραση. Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να σχολιάζουν τις δημοσκοπήσεις και οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση να τις αναλύουν και σταδιακά να αλλάζουν και την στρατηγική τους. Έχω την αίσθηση όμως ότι πολλές φορές ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να πιάσουν ακριβώς και το τι γίνεται. Και θα σας πω από την εμπειρία μου, εγώ πήγα στο μπλόκο στα Μάλγαρα πολύ αργά το βράδυ και δεν θέλησα να περάσω κρυφά. Πήγα και μίλησα δυόμισι ώρες και υπήρχαν δύο κατηγορίες αγροτών. Οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι είχαν εμπειρία διαπραγματεύσεων και τρόπου παράθεσης των αιτημάτων και οι πιο νέοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ οξείς και πάρα πολύ επιθετικοί προς το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Εμείς έχουμε υποχρέωση να βρεθούμε κοντά στον κόσμο και να πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή είναι ότι πρέπει να πάμε από το κράτος των επιδοτήσεων - του φιλελεύθερου φιλανθρωπισμού των επιδομάτων - σε ένα κράτος ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων κοινωνικής προστασίας».

Πηγή: skai.gr

