Ευρεία διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο κ Χατζηδάκης εξήγησε ότι η Ελλάδα είναι στη 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης λειψυδρίας και όπως τόνισε, αν μείνουμε αδρανείς, το πρόβλημα θα γίνει χειρότερο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού και σημείωσε ότι χρειάζεται να γίνει μια κοινωνική συμμαχία του πολιτικού συστήματος, της αυτοδιοίκησης, των αγροτών και όλων των καταναλωτών, γιατί το νερό - σημείωσε - δεν έχει χρώμα, είναι δημόσιο αγαθό, αλλά χρειάζεται ορθή διαχείριση.

Πηγή: skai.gr

