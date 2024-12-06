Σφοδρές τουρκικές αντιδράσεις για τα εξοπλιστικά της Κύπρου

«Θα δουν πως τα όπλα τους είναι άχρηστα. Η Τουρκία με όλη της τη δύναμη θα στηρίξει τους Τουρκοκύπριους» δήλωσε ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου.

Ο Νουμάν Κουρτουλμούς δήλωσε: «Θα θέλαμε να σταματήσουν οι εξοπλισμοί. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γεγονός ότι αγνοούν τόσο αυτό το εξοπλιστικό πάθος στη νότια Κύπρο όσο και εκείνους που κάθε τρεις και λίγο προσπαθούν να προσαρμόσουν την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και μέσω αυτής την Τουρκία.

Αντιθέτως, μάλιστα, ξέρουμε ότι αυτοί που κάνουν αυτές τις εισηγήσεις στην Κύπρο έχουν εξοπλίσει το νότο και έχουν οχυρώσει κάποιες βάσεις εκεί, ό,τι και να κάνουν, εμείς θέλουμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ο τουρκοκυπριακός και ο ελληνοκυπριακός λαός στο νότο και στο βορρά να ζήσουν ειρηνικά υπό τη σημαία των δικών τους κρατών μέχρι την ημέρα της συντέλειας.

Αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διαταράξει την ειρήνη του τουρκικού κράτους της Βόρειας Κύπρου.

Υπό αυτή την έννοια, η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού και του τουρκοκυπριακού κράτους με όλη της τη δύναμη, όποιος και αν είναι απέναντί της.

Μπορεί να προειδοποιούμε άλλους για να μην εξοπλίζονται, αλλά ασφαλώς δεν αποφασίζουμε εμείς για τι όπλα θα πάρει ο καθένας από ποιον. Θα δουν ότι είναι άχρηστα τα όπλα που παίρνουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.