Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του αργότερα σήμερα, λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Η αποχώρηση από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας του Πασκάλ Ντόναχιου προκαλεί ανακατατάξεις στο Eurogroup καθώς πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία της διαδοχής, με τον Πιερρακάκη να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους, μετέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι Financial Times.

Η αποχώρηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος προήδρευε των συνεδριάσεων των ομολόγων του στην ευρωζώνη για περισσότερα από πέντε χρόνια, αφήνει τους συναδέλφους του με ακόμη μία θέση να καλύψουν — λίγο αφότου ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, ανέφερε νωρίτερα και το Bloomberg.

Τρεις ακόμη θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας θα μείνουν κενές έως το τέλος του 2027, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της προέδρου που κατέχει σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και της θέσης του επικεφαλής οικονομολόγου του Φίλιπ Λέιν.

Η προοπτική αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες εικασίες για τους πιθανούς υποψηφίους, με ορισμένα κράτη να διατυπώνουν δημόσια τις αξιώσεις τους. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας έχει δηλώσει ότι στηρίζει τον Όλι Ρεν, τον σημερινό διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας και πρώην Ευρωπαίο επίτροπο, για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ. Η Κροατία είναι έτοιμη να στηρίξει την υποψηφιότητα του Μπόρις Βούιτσιτς, ενώ η Λετονία έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει επίσης δικό της υποψήφιο.

Ωστόσο, η παραίτηση του Ντόναχιου για να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας δημιουργεί ξαφνικά μια πιο άμεση πρόκληση, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει την πρώτη δοκιμασία για τις φιλοδοξίες των κρατών ενόψει των σαρωτικών αλλαγών στη διοίκηση της ΕΚΤ.

Ο Ιρλανδός είχε επανεκλεγεί στην ηγεσία του Eurogroup τον Ιούλιο, επικρατώντας του Ισπανού Κάρλος Κουέρπο και του Λιθουανού Ριμάντας Σάντζιους — ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στο αξίωμα. Το Eurogroup θα επιλέξει νέο πρόεδρο «το συντομότερο δυνατόν», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

