Αχτσιόγλου στον ΣΚΑΪ: Εγγυώμαι την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να σταματήσουν οι ανθρωποφαγικές επιθέσεις

Ευθεία αναφορά στον Παύλο Πολάκη, ως άνθρωπο που είναι στο πλευρό του Στ. Κασσελάκη, λέγοντας ότι «όλοι έχουμε μνήμη των εμπρηστικών τοποθετήσεών του»