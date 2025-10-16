Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Έχετε γίνει μαύρο πρόβατο της Ευρώπης σε θέματα διαφθοράς

Σε υψηλούς τόνους κυμάνθηκε και η «απάντηση» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη δευτερολογία του από το βήμα της Βουλής.

«Έχετε γίνει μαύρο πρόβατο της Ευρώπης σε θέματα διαφθοράς. Εμείς είμαστε στην άλλη όχθη γιατί εμπιστευόμαστε τους βουλευτές μας και δεν τους λέμε να πάνε για ύπνο για να μην ψηφίσουν», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Όσο μένετε στην κυβέρνηση καλό θα είναι να συνεννοείστε μεταξύ σας. Όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που άλλα λέει το ΥΠΕΞ άλλα το ΥΠΕΘΑ και άλλα το Μέγαρο Μαξίμου, κάνεις ανασχηματισμό. Περιμένω απάντηση στα τέσσερα ερωτήματα. Καθαρές απαντήσεις, για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και να μην μείνουν μόνο κοκορομαχίες».

Και συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης: «Στους θεσμούς τα πάτε καλύτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ; Το μάνιουλ διχασμού και τοξικότητας που άφησε η κυβέρνηση Τσίπρα και Καμμένου, το χρησιμοποιείτε κάθε τρεις και λίγο. Το μανιουλ στα σοσιαλ το κάνατε Ομάδα Αλήθειας. Άρα μαθήματα για τους θεσμούς μην κάνετε σε εμάς…»

Και πρόσθεσε: «Δεν εκτίθεται η Ελλάδα όταν έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία εδώ; Χτυπάμε με χτυπήματα κάτω από τη μέση την αντιπολίτευση για να κάνετε συμψηφισμούς. Η δέσμευσή σας στον ελληνικό λαό, ότι θα επουλώσετε θεσμικά τραύματα των προηγούμενωνμ δυστυχώς είναι ένα μεγάλο ψέμα».

Πιο αναλυτικά, αφού σχολίασε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι τη μεγαλύτερη επιτυχία στην εξωτερική πολιτική από το 74 την πέτυχε η ΝΔ κι ήταν η είσοδος, το 1979, στην ΕΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως ξεχνά την χρεοκοπία της χώρας από τη ΝΔ, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη για δημιουργία τοξικότητας .

« Το μάνιουαλ του διχασμού και της τοξικότητας που χρησιμοποιούσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τσίπρας και ο Καμμένος, αντί να τα πετάξει από το παράθυρο ο φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης, το χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, και υπογράμμισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Όταν άλλα λέει το ΥΠΕΞ, άλλα το υπουργείο 'Αμυνας και άλλα κάνει το Μαξίμου, τότε κάνεις ανασχηματισμό και δεν ανέχεσαι μια κατάσταση που κάνει κακό στην χώρα».

Εγκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν έδωσε καμία απάντηση σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου που αμφισβητεί η Τουρκία, ενώ ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το τι συζητείται για τίς γκρίζες ζώνες, με αφορμή αναφορά του Πρωθυπουργού, για να συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, που αφορά τον αμυντικό σχεδιασμό της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να δοθούν απαντήσεις για το τί γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής Σινά, ενώ σχετικά με την επόμενη ημέρα στη Παλαιστίνη επέκρινε έντονα τον Πρωθυπουργό γιατί δεν αποδοκιμάζει τα κυβερνητικά στελέχη που αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι η στάση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη υπονομεύει την συνοχή και την ισχύ της χώρας με συνέπεια να αδυνατίζει την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εξωτερική πολιτική.

Τέλος υποστήριξε ότι η υπεροχή κι αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί εγγύηση για μια ισχυρή Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.