Ανδρουλάκης: Η παραίτηση του Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ στο ζήτημα των ΕΛΤΑ

«Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για αναθέσεις σε κολλητούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Και σημειώνει: «Ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία. Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους». 

