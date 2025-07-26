Θερινός προγραμματισμός και ραντεβού τον Σεπτέμβρη

Της Δώρας Αντωνίου

Με ρυθμό μία μεταρρύθμιση την εβδομάδα φιλοδοξεί να «τρέξει» η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τη χθεσινή, τελευταία πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν σκέφτεται τις διακοπές, αλλά κινείται σε φουλ ρυθμούς. Είναι περισσότερο από βέβαιο, πάντως, ότι όσα ειπώθηκαν χθες θα πάρουν μικρή αναβολή ως προς το χρόνο υλοποίησης, καθώς υπουργοί, βουλευτές και λοιπά στελέχη περιμένουν πως και πως την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων στη Βουλή για εξεταστική και προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναχωρήσουν για διακοπές στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας.

Τα χθεσινά «γκάζια» στο υπουργικό περισσότερο αφορούν ένα μήνυμα προς τους πολίτες ότι η κυβέρνηση δεν επαναπαύεται και συνεχίζει σε φουλ ρυθμούς, ενώ σηματοδοτούν την αντεπίθεση αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο, με στόχο την ανάκτηση του χαμένου εδάφους τόσο όσον αφορά τις δημοσκοπικές απώλειες όσο και σε σχέση με την πρωτοβουλία κινήσεων και τον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας.

Άλλωστε, όπως σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης, ακόμα και αν η κυβέρνηση παραμείνει όλη εδώ για να δουλεύει σε φουλ ρυθμούς, κανείς δεν θα ασχοληθεί, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της καλοκαιρινής απόδρασης των πολιτών.

Έτσι, όσον αφορά τον μεταρρυθμιστικό οίστρο, τα σπουδαία θα πρέπει να αναμένονται μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όταν σταδιακά θα αρχίσουν να επανέρχονται οι ρυθμοί κανονικότητας. Μέχρι τότε θα έχει μεσολαβήσει και η απαραίτητη χρονική απόσταση για να απομακρυνθεί από το πρώτο πλάνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διεκδικεί μεγάλο μερίδιο της επικαιρότητας και σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες εβδομάδες καθορίζει την πολιτική ατζέντα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων που συζητήθηκαν χθες, καλύπτουν όλο το φάσμα του κυβερνητικού έργου, όπως ειπώθηκε αντιστοιχούν δύο ή και τρεις σε κάθε υπουργείο. Η άμεση προτεραιότητα, ασφαλώς, αφορά το πακέτο που θα συνοδεύσει την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί όπου η κυβέρνηση προσδοκά να καταφέρει ουσιαστική μεταστροφή του κλίματος. Άλλωστε, το πακέτο παροχών είναι ένα σταθερό μέσο στο «οπλοστάσιο» κάθε κυβέρνησης, με την παρούσα να μην αποτελεί εξαίρεση. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και αφορούν πρωτίστως, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και κυρίως των μισθωτών, αναζητείται η απάντηση στην κάμψη των δημοσκοπικών ποσοστών, που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Όλοι, άλλωστε, αναγνωρίζουν ότι αν δεν συντελεστεί αυτή η μεταβολή μετά την ανακοίνωση των παροχών στη ΔΕΘ, αυτό θα συνεπάγεται ότι οι δημοσκοπικές απώλειες ήρθαν για να μείνουν.

Το επίσης κρίσιμο στοίχημα τις αμέσως επόμενες εβδομάδας αφορά το μέτωπο των πυρκαγιών και την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου χωρίς να προκληθούν μεγάλες καταστροφές, που θα διαταράξουν το αφήγημα της πολύ καλής προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο και της ετοιμότητας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης να ανταπεξέλθει στα δεδομένα και στις προκλήσεις των ακραίων συνθηκών που διαμορφώνει η κλιματική κρίση.

