Παράταση 45 ημερών - έως τις 15 Ιουνίου - στην προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η προθεσμία έληγε στις 30 Απριλίου καθώς την 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ξεπερασθεί ο περσινός πήχης των 700.000 καθαρισμένων οικοπέδων.

«Σωστά δόθηκε παράταση ως τις 15 Ιουνίου», είπε ο Πρωθυπουργός καλώντας σε μεγαλύτερο αριθμό καθαρισμών «στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας έναντι ενός φαινομένου που θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο στην αντιμετώπισή του».

«Τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα δυνατά σενάρια, πρέπει να προετοιμαστούμε, αλλά και να φροντίζουμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε. Η κλιματική κρίση είναι μαζί μας και ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια μας θα είναι πιο θερμά και πιο ξηρά, θα έχουμε κλιματολογικές συνθήκες, που θα ευνοούν την έναρξη πυρκαγιών αλλά και τη γρήγορη εξέλιξή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι «εντάσσουμε τη χρήση της τεχνολογίας τόσο στη διαδικασία της πρόληψης αλλά κυρίως στη διαδικασία του γρήγορου εντοπισμού των πυρκαγιών».

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο καθαρισμός οικοπέδων δίχως αμφιβολία προστάτεψε περιουσίες και βοήθησε την Πυροσβεστική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού και τόνισε ότι ο αριθμός των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι φέτος μεγαλύτερος από ποτέ ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των εθελοντών.

Τέλος, ευχήθηκε καλή δύναμη στους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, στους εθελοντές και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «σε όλους όσοι θα δώσουν και αυτό το καλοκαίρι αυτό το δύσκολο και μερικές φορές άνισο αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε και αυτός στην παράταση για περίπου 45 ημέρες για τη διαδικασία καθαρισμού των οικοπέδων τονίζοντας ότι «εφέτος θα υπάρξει αυστηρή επιτήρηση όλων των καθαρισμών και από τους δήμους και όπου χρειαστεί θα επιβληθούν τα κατάλληλα πρόστιμα».

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι «έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι» και επεσήμανε ότι «πρέπει να έχουμε την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της κρίσιμης αντιπυρικής περιόδου».

Συμπλήρωσε, δε, ότι στη δύσκολη μάχη θα επιστρατευθούν 18.000 γυναίκες και άνδρες του μόνιμου προσωπικού και των εποχικών, -ο μεγαλύτερος αριθμός ανδρών και γυναικών στο Πυροσβεστικό Σώμα- θα συνδράμουν, επίσης, περίπου 5.500 εθελοντές των οργανώσεων και 5.000 εθελοντές πυροσβέστες, ενώ τα drones θα φθάσουν φέτος τα 80.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.