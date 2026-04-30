Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι παρακολουθεί τις πρόσφατες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που, όπως υποστηρίζει, στρέφονται κατά της χώρας, τονίζοντας πως οι τοποθετήσεις για τον περιφερειακό ρόλο της και τη θέση της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν συνάδουν με τις αρχές της συμμαχίας και της αλληλεγγύης. Παράλληλα, επέκρινε ειδικά τη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι δηλώσεις που βασίζονται σε «διάφορα σενάρια» αυξάνουν την ένταση και ενδέχεται να πλήξουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία επιχειρηθεί στην περιοχή «δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας», προσθέτοντας ότι σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας θα επικρατήσουν όσοι συντάσσονται με την Άγκυρα και όχι όσοι την αντιμάχονται.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα ενεργεί βάσει του διεθνούς δικαίου και δίνει προτεραιότητα στην ειρήνη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνεπάγεται υποχωρήσεις στα εθνικά της συμφέροντα ούτε σε εκείνα της ΤΔΒΚ. Όπως σημειώνεται, το καθεστώς ασφάλειας στην Κύπρο καθορίζεται από διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη.

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Παρισιού για πιθανή αποστολή στρατευμάτων στη νότια Κύπρο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι δεν είναι σαφές ποια ανάγκη ασφαλείας εξυπηρετείται, προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να διαταράξουν την εύθραυστη ισορροπία και να εντείνουν τις εντάσεις.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μελλοντικούς κινδύνους ασφαλείας για την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

