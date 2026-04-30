«Πλήρη οικονομική στήριξη στους Έλληνες κτηνοτρόφους για την ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου», ζήτησε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.
«Χιλιάδες ζώα θανατώνονται, εκατομμύρια ευρώ απώλειες για τους κτηνοτρόφους μας. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης, και αμέσως προσέθεσε: «Στη Λέσβο μετά την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού. Στη Θεσσαλία και σε ολόκληρη την Ελλάδα με την εμφάνιση της ευλογιάς».
«Το ερώτημα που τίθεται», συνέχισε, «είναι απλό και κρίσιμο: πόσο έτοιμοι είμαστε στην Ευρώπη, να προστατεύσουμε τους κτηνοτρόφους μας, την παραγωγή μας, την επισιτιστική μας ασφάλεια. Οι ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν σέβονται γεωγραφικούς ή διοικητικούς διαχωρισμούς. Οι συνέπειές τους είναι καταστροφικές. Η υποχρεωτική θανάτωση ζώων, είναι απώλεια κόπων μιας ζωής, είναι το τέλος μιας παραγωγικής συνέχειας, που περνά από γενιά σε γενιά».
«Οι αποζημιώσεις είναι αναγκαίες, όμως δεν αρκούν», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης και κατέληξε, λέγοντας: «Αυτό που χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι, είναι η άμεση οικονομική στήριξη για την ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα, χωρίς προφάσεις, ολιγωρίες και καθυστερήσεις».
