Χαργκ: Στην καρδιά του πολέμου

Το νησί Χαργκ αποτελεί τον βασικό οικονομικό πνεύμονα του Ιράν και έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το μικρό νησί του βόρειου Περσικού Κόλπου μετατρέπεται το πετρέλαιο σε πραγματική οικονομική ισχύ.

Περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου πραγματοποιείται μέσω του Χαργκ. Η τεχνική εξαγωγική του ικανότητα φτάνει έως και τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ενώ τα έσοδα ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων χρηματοδοτεί τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το νησί διαθέτει εκτεταμένες υποδομές, με δεξαμενές χωρητικότητας δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών και πολλαπλούς σταθμούς φόρτωσης για μεγάλα δεξαμενόπλοια. Αυτό επιτρέπει στο Ιράν να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις εξαγωγές του, ακόμη και υπό πίεση ή περιορισμούς. Η σημασία του Χαργκ γίνεται πιο εμφανής, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εξαγωγές πετρελαίου καλύπτουν περίπου το 60% έως 70% των συνολικών εσόδων της χώρας από εξαγωγές.

Οποιαδήποτε διακοπή στη λειτουργία του νησιού μπορεί να πλήξει άμεσα το ιρανικό νόμισμα, τον κρατικό προϋπολογισμό και την ήδη αποδεκατισμένη οικονομία της χώρας, η οποία αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και φτώχεια.

Η γεωπολιτική σημασία του Χαργκ και ολόκληρου του Περσικού Κόλπου είναι καθοριστική. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου, καθιστώντας την περιοχή διεθνή ενεργειακό κόμβο. Γι’ αυτό το λόγο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξετάσει τη δυνατότητα χερσαίας επιχείρησης στην περιοχή, με στόχο την οικονομική ασφυξία του θεοκρατικού καθεστώτος, την ασφαλή διέλευση των πλοίων και τον έλεγχο των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο εμπεριέχει τεράστιο οικονομικό και ανθρώπινο ρίσκο: η κατάληψη θα ήταν δύσκολη και η διατήρηση του ελέγχου ακόμα πιο περίπλοκη.

Συμπερασματικά, το Χαργκ δεν είναι απλώς μια εγκατάσταση εξαγωγών, αλλά ο πυρήνας της ιρανικής οικονομίας και ένα από τα πιο σημαντικά γεωπολιτικά σημεία στον κόσμο. Χωρίς αυτό, το Ιράν θα έχανε τη βασική του πηγή εσόδων και τη δυνατότητα να ασκεί ενεργειακή και γεωπολιτική επιρροή. Από την άλλη, η κατάληψή του μπορεί να αποδειχθεί παγίδα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.



* Ο Αναστάσιος Καράμπαμπας είναι ιστορικός-πολιτικός αναλυτής