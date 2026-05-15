Όταν τα παπούτσια γίνονται data centers

Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ασύλληπτους ρυθμούς. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σπεύδουν να την ενσωματώσουν στα προϊόντα και τη στρατηγική τους -όχι απαραίτητα επειδή λύνει ένα σαφές πρόβλημα, αλλά επειδή αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν κάτι, οτιδήποτε, με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αυτό το περιβάλλον, το AI παύει συχνά να λειτουργεί ως εργαλείο και μετατρέπεται σε αφήγημα· ένα αφήγημα που, σε πολλές περιπτώσεις, προηγείται της ίδιας της ουσίας.

Έτσι, σχεδόν τα «πάντα» γίνονται AI, ακόμη και τα παπούτσια. Ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτή είναι η περίπτωση μιας εταιρείας που μέχρι πρόσφατα κατασκεύαζε παπούτσια.

Για όσους δεν τη γνωρίζουν, η Allbirds υπήρξε σύμβολο μιας νέας εκδοχής καπιταλισμού, πιο «ήπιας», πιο οικολογικής, πιο προσεκτικά σχεδιασμένης, προορισμένης για μια γενιά που ήθελε να συνδυάσει κατανάλωση και περιβαλλοντική συνείδηση.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 από τον Tim Brown, πρώην ποδοσφαιριστή από τη Νέα Ζηλανδία, και τον Joey Zwillinger, μηχανικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ιδέα του Brown ήταν απλή και συνδεδεμένη με την προσωπική του εμπειρία αφού μεγάλωσε σε μια χώρα γεμάτη πρόβατα: θα χρησιμοποιούσε το μαλλί μερίνο -ένα εξαιρετικής ποιότητας υλικό, ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Νέα Ζηλανδία- για να φτιάξει αθλητικά υποδήματα, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει σε μεγάλη κλιμάκα ποτέ. Έτσι δημιουργήθηκε η Allbirds για να υλοποιήσει το όραμα αυτό.

Τα μάλλινα sneakers της έγιναν γρήγορα σήμα κατατεθέν μιας λιτής, σχεδόν ιδεολογικής αισθητικής, ιδιαίτερα δημοφιλούς στον κόσμο της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη υπήρξε ταχεία: μέσα σε λίγα χρόνια, η εταιρεία επεκτάθηκε διεθνώς και εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2021, μέσα σε κλίμα υψηλών προσδοκιών.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο απαιτητική. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε, τα κόστη αυξήθηκαν και η πολυπόθητη κερδοφορία δεν ήρθε ποτέ. Ως αποτέλεσμα, η μετοχή της κατέρρευσε, πέφτοντας από περίπου 57,80 δολάρια τον Νοέμβριο του 2021 σε μόλις 2,15 δολάρια τον Μάρτιο του 2026 -μια πτώση που δεν αντανακλούσε μόνο τα εσωτερικά προβλήματα της εταιρείας, αλλά και μια ευρύτερη μεταστροφή της αγοράς προς λιγότερο «αφηγηματικά» κριτήρια.

Παράλληλα, νέοι ανταγωνιστές όπως η HOKA, με έμφαση στην άνεση και την απόδοση και αξιοποιώντας φθηνότερα, συμβατικά υλικά, άρχισαν να αποσπούν σημαντικό μερίδιο αγοράς από την Allbirds.

Και τότε η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε - κυριολεκτικά - σαν «από μηχανής θεός».

Λίγες ημέρες πριν, στις 15 Απριλίου, η εταιρεία ανακοίνωσε μια κίνηση που για πολλούς έμοιαζε σχεδόν με πρωταπριλιάτικο αστείο: χαράζει μια εντελώς νέα πορεία, απομακρυνόμενη ριζικά από το παρελθόν της. Η Allbirds προχώρησε ουσιαστικά στην πώληση της δραστηριότητας των παπουτσιών και στην άντληση νέων κεφαλαίων, περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να στραφεί σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα, την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε GPUs και υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, καθώς και τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής ταυτότητας (Νew Bird AI) που θα αντικατοπτρίζει αυτή τη στροφή. Η μετάβαση είναι τόσο ριζική που μοιάζει σχεδόν με εταιρική μετενσάρκωση: από βιώσιμα παπούτσια σε data centers, από το μαλλί μερίνο στο πυρίτιο.

Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι απλώς αν αυτή η στρατηγική μπορεί να πετύχει, αλλά αν έχει νόημα εξαρχής.

Από τη μία πλευρά, η συγκυρία φαίνεται να ευνοεί τέτοιου είδους κινήσεις. Η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς εταιρείες και ερευνητές ανταγωνίζονται για πρόσβαση σε GPUs. Η υποδομή AI μετατρέπεται σε κρίσιμο πόρο της σύγχρονης οικονομίας, δημιουργώντας την αίσθηση ότι υπάρχει χώρος ακόμη και για νέους παίκτες.

Από αυτή την οπτική γωνία, η Allbirds δεν κινείται παράλογα. Εγκαταλείπει έναν κορεσμένο κλάδο και επιχειρεί να εισέλθει σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο. Η ιστορία των επιχειρήσεων άλλωστε είναι γεμάτη από παραδείγματα ριζικών μεταστροφών -χαρακτηριστικά, η Samsung ξεκίνησε ως εμπορική εταιρεία τροφίμων πριν εξελιχθεί σε τεχνολογικό κολοσσό.

Μπορεί όμως ένα τέτοιο στοίχημα να πετύχει σήμερα;

Η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απλώς ένα νέο προϊόν -είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος.

Απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, βαθιά κεφαλαιακή επάρκεια και επιχειρησιακή εμπειρία που χτίζονται με τον χρόνο. Σε έναν κλάδο όπου οι επενδύσεις μετρώνται σε δισεκατομμύρια, τα διαθέσιμα κεφάλαια της Allbirds μοιάζουν περιορισμένα. Χωρίς σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η είσοδος αυτή στο χώρο του ΑΙ κινδυνεύει να καταλήξει περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική.

Μια πρωτοφανής μεταστροφή (© Θάνος Παπαδημητρίου)

Ταυτόχρονα, η συγκυρία γεννά εύλογες επιφυλάξεις. Σε περιόδους έντονης τεχνολογικής αισιοδοξίας, οι αγορές συχνά επιβραβεύουν όχι μόνο την καινοτομία, αλλά και την υπόσχεσή της. Η στροφή προς το AI μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό αφήγημα, ακόμη και όταν τα θεμέλια παραμένουν ασαφή.

Κάπως έτσι, η περίπτωση της Allbirds κινείται ανάμεσα σε δύο ερμηνείες. Από τη μία, μια τολμηρή προσπάθεια επανεκκίνησης σε έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές. Από την άλλη, μια χαρακτηριστική έκφραση της εποχής μας: της τάσης να προηγείται το αφήγημα της ουσίας.

Σήμερα, η Allbirds βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο. Δεν είναι πια η εταιρεία που ήταν, αλλά έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει αυτή που φιλοδοξεί. Η πορεία της -από βιώσιμα sneakers σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης -μόνο εύκολη δεν προμηνύεται.

Μένει να φανεί αν αυτή η τολμηρή στροφή θα αποτελέσει παράδειγμα επιτυχημένης επανεκκίνησης ή αν θα καταλήξει σε μια διαφορετική κατηγορία: εκείνων των ιστοριών όπου, παραφράζοντας τη γνωστή ρήση, ό,τι λάμπει δεν είναι απαραίτητα AI.

Ο Θάνος Παπαδημητρίου διδάσκει επιχειρηματικότητα στο NYU Stern της Νέας Υόρκης και εφοδιαστική αλυσίδα στο SDA Bocconi της Μουμπάι. Είναι συνιδρυτής της τεχνολογικής startup, Moveo AI.