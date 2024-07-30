Απρόοπτο για την Εθνική μας ομάδα μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία και την ήττα της «γαλανόλευκης» με σκορ 84-77, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ολυμπιακού τουρνουά.

Συγκεκριμένα, ο Νικ Καλάθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα με έντονους πόνους στα δεξιά πλευρά, έπειτα από αγκωνιά που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του ματς.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα, αντιθέτως αντιμετωπίζει μια κάκωση στα μαλακά μόρια και ενδιάμεσα στα τελευταία πλευρά.

Όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο έμπειρος γκαρντ ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, την ώρα όπου την ερχόμενη Παρασκευή (02/08) η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία, στο ματς που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Παρισιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Ο Νικ Καλάθης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά τη λήξη του αγώνα με την Ισπανία, λόγω έντονου πόντου στα δεξιά πλευρά, μετά από αγκωνιά που δέχτηκε στη διάρκεια του αγώνα.

Ο παρακλινικός έλεγχος που έγινε, με ακτινογραφία και υπέρηχο, ήταν αρνητικός για εμφανή εστία κατάγματος και έδειξε κάκωση στα μαλακά μόρια και ενδιάμεσα στα τελευταία πλευρά.

Ο Καλάθης ακολουθεί ήδη παυσίπονη αγωγή και είναι υπό ιατρική παρακολούθηση».

